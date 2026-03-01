Zaloguj się lub Zarejestruj

Aktorka od księżniczki Zeldy nauczyła się fikcyjnego języka. Pisała nim przy kawie

Jakub Piwoński
2026/03/01 20:50
I to się nazywa przygotowanie do roli.

Niedawno informowaliśmy o tym, że minęło 40 lat od czasu premiery pierwszej gry kultowej serii Nintendo. Aktorką związaną z ostatnimi odsłonami jest Patricia Summersett. Ostatnio ujawniła kulisy swojej pracy przy roli. Okazuje się, że podkładająca głos księżniczce Zeldzie w serii The Legend of Zelda, nauczyła się pisać w języku Hylian z odsłony Twilight Princess. Jak przyznała w rozmowie z IGN, alfabet opanowała „przy kawie”. Pomogło jej to w nagraniach do The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Aktorka od księżniczki Zeldy nauczyła się fikcyjnego języka. Pisała nim przy kawie

Summersett, która użyczyła głosu Zeldzie także w The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom oraz spin-offach z serii Hyrule Warriors, sięgnęła po kompendium Hyrule. W ten sposób zaczęła analizować różne wersje języka z poprzednich części cyklu. Najbardziej zachwycił ją alfabet z gry The Legend of Zelda: Twilight Princess. Dziś, jak twierdzi, potrafi pisać nim płynnie i używa go na co dzień. Tylko winszować niezwykłej umiejętności.

Jest przepiękny. Pomyślałam, że mogę nauczyć się tych znaków. To w zasadzie alfabet, więc zaczęłam ćwiczyć przy kawie – powiedziała.

GramTV przedstawia:

Aktorka odniosła się też do relacji Linka i Zeldy. Relacji, która dodajmy, często jest obiektem licznych teorii fanów. Podkreśliła, że choć ma własne przypuszczenia, podoba jej się niejednoznaczność tej więzi. Jej zdaniem to głęboka relacja oparta na przyjaźni i wzajemnej ochronie, a ewentualne romantyczne podteksty pozostają niedopowiedziane.

Tymczasem warto przypomnieć, że trwają prace nad aktorską adaptacją serii. Zdjęcia do filmu rozpoczęły się w listopadzie w Nowej Zelandii, a premiera planowana jest na 7 maja 2027 roku. W role Linka i Zeldy wcielą się Benjamin Evan Ainsworth oraz Bo Bragason.

Źródło:https://www.eurogamer.net/princess-zelda-actor-taught-herself-the-beautiful-twilight-princess-hylian-language-over-coffee

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




