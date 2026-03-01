Niedawno informowaliśmy o tym, że minęło 40 lat od czasu premiery pierwszej gry kultowej serii Nintendo. Aktorką związaną z ostatnimi odsłonami jest Patricia Summersett. Ostatnio ujawniła kulisy swojej pracy przy roli. Okazuje się, że podkładająca głos księżniczce Zeldzie w serii The Legend of Zelda, nauczyła się pisać w języku Hylian z odsłony Twilight Princess. Jak przyznała w rozmowie z IGN, alfabet opanowała „przy kawie”. Pomogło jej to w nagraniach do The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Aktorka od księżniczki Zeldy nauczyła się fikcyjnego języka. Pisała nim przy kawie

Summersett, która użyczyła głosu Zeldzie także w The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom oraz spin-offach z serii Hyrule Warriors, sięgnęła po kompendium Hyrule. W ten sposób zaczęła analizować różne wersje języka z poprzednich części cyklu. Najbardziej zachwycił ją alfabet z gry The Legend of Zelda: Twilight Princess. Dziś, jak twierdzi, potrafi pisać nim płynnie i używa go na co dzień. Tylko winszować niezwykłej umiejętności.