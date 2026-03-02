Zaloguj się lub Zarejestruj

Najgorszy film w historii serii przyniósł jednocześnie najlepszy wynik otwarcia. Krzyk 8 już na horyzoncie

Jakub Piwoński
2026/03/02 10:30
1
0

Studio błyskawicznie podjęło decyzję o kontynuacji, widząc bardzo dobre wyniki frekwencyjne najnowszego, siódmego Krzyku. Najwyraźniej złe recenzje nie mają tu żadnego znaczenia.

Co z tego, że film jest kiepski, skoro zarabia krocie? Jeszcze niedawno informowaliśmy, że Krzyk 7 zebrał najgorsze recenzje w historii całej serii. Tak źle nie było jeszcze nigdy — 37% w Rotten Tomatoes jasno sugerowały, że coś tu poszło nie tak. A jednak efektowna kampania promocyjna zrobiła swoje i widzowie tłumnie ruszyli do kin. Rezultat? Rekordowy weekend otwarcia dla całej franczyzy.

Krzyk 7
Krzyk 7

Krzyk 7 z rekordem otwarcia

Film zgarnął 64 mln dolarów w USA oraz prawie 100 mln dolarów na świecie, co jest najlepszym startem w historii marki. Dla porównania Krzyk VI debiutował z wynikiem 44,4 mln dolarów, Krzyk otworzył się na poziomie 30 mln, a Krzyk 4 startował z 18,7 mln. Skok jest więc ogromny. Ten rekord jest dla serii zdecydowane chlubny.

GramTV przedstawia:

Ironia sytuacji polega na tym, że najlepiej zarabiający Krzyk może być jednocześnie najsłabszym artystycznie. Krytycy narzekają na toporną realizację i scenariusz, część fanów też kręci nosem, ale najwyraźniej nie miało to większego znaczenia. Mamy do czynienia ze slasherem, a to gatunek, który rządzi się nieco innymi prawami – te zresztą cykl Krzyk zdaje się obśmiewać. Nie zmienia to jednak faktu, że widzowie potraktowali premierę jak kinowe wydarzenie. Marka za to urosła do poziomu, przy którym negatywne opinie przestają być realnym zagrożeniem dla frekwencji.

Nic więc dziwnego, że studio długo nie zwlekało. W branży mówi się już o tym, że Krzyk 8 ma ruszyć z produkcją jeszcze tej jesieni, co otwiera drogę do premiery nawet w przyszłym roku. Błyskawiczna decyzja pokazuje jedno — skoro publiczność płaci, seria będzie kontynuowana. A przy takich liczbach trudno się temu dziwić.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/2/28/scream-8-to-shoot-this-fall

Tagi:

Popkultura
horror
sequel
seria
slasher
box office
Krzyk
Neve Campbell
kontynuacja
Krzyk 7
Krzyk 8
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 11:04

Trzeba sobie chyba uświadomić że kino jako takie już padnie. W sensie kreatywności. Zostanie dojenie tego co wciąż przynosi jakikolwiek hajs, pal licho tego jakość i reemisje.

Wiele dużych franczyz, takich które powinny drukować pieniądze zostały zmarnowane, wystarczy spojrzeć na Warner Brothers. Jak oni mogli doprowadzić do sytuacji gdy jedyne rozwiązanie to sprzedaż? To wwykracza poza ludzkie pojęcie - mając takie rzeczy w stajni jak Władca Pierścieni, Harry Potter, DC, HBO (np. Gra o Tron - choć ok, to juz raczej nie powtórzy sukcesu pierwszych adaptacji), nie mówiąc już o takich rzeczach jak np cały dorobek Cartoon Network i wiele innych.

Serwisy streamingowe rozdają karty, a oni nie widzą sensu premier kinowych. Bo i po co? Netflix ma tyle forsy że im to totalnie wisi (należy pamiętać, że oni się finansowo wywodzą z Big Techu, mają też multum udziałowców nawet z krajów arabskich). Paramount który ich ostatnio przebił w licytacji ma olbrzymi dług, a teraz dojdzie im jeszcze dług WB - o co tu chodzi wiedzą tylko milionerzy którzy za tymi logami siedzą. I to nie koniec "woke" jak się wydaje niektórym co już szampana otwierają - skoro Paramount nie jest w stanie skasować takiej aberracji jak Starfleet Academy które po prostu ostatecznie niszczy markę Star Trek to ja bym sie zbytnio nie ekscytował.

Na koniec mamy Hollywood w fazie agonalnej które nie ma pojęcia co ze sobą robić, bo nie jest w stanie dostarczać dobrych filmów - zostało im tylko zjadanie własnego ogona, strajki, "walka z AI" itp. A na koniec "analitycy" powiedzą że to "wszystko przez pandemie"... Cieszy sie tylko Zaslav który miał sprzedać drogo i sobie załatwić złoty bilet do emeryturki.




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112