Najgorszy film w historii serii przyniósł jednocześnie najlepszy wynik otwarcia. Krzyk 8 już na horyzoncie

Co z tego, że film jest kiepski, skoro zarabia krocie? Jeszcze niedawno informowaliśmy, że Krzyk 7 zebrał najgorsze recenzje w historii całej serii. Tak źle nie było jeszcze nigdy — 37% w Rotten Tomatoes jasno sugerowały, że coś tu poszło nie tak. A jednak efektowna kampania promocyjna zrobiła swoje i widzowie tłumnie ruszyli do kin. Rezultat? Rekordowy weekend otwarcia dla całej franczyzy.

Krzyk 7 z rekordem otwarcia

Film zgarnął 64 mln dolarów w USA oraz prawie 100 mln dolarów na świecie, co jest najlepszym startem w historii marki. Dla porównania Krzyk VI debiutował z wynikiem 44,4 mln dolarów, Krzyk otworzył się na poziomie 30 mln, a Krzyk 4 startował z 18,7 mln. Skok jest więc ogromny. Ten rekord jest dla serii zdecydowane chlubny.