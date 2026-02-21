Ta politycznie niepoprawna, wręcz rasistowska komedia może powrócić. Jest szansa na kontynuację

Wyjątkowo kontrowersyjna i swego czasu krytykowana komedia Agenci bardzo specjalni (oryg. White Chicks) z 2004 roku, w reżyserii i z udziałem Shawna i Marlona Wayansów, może doczekać się sequela. Twórcy wypowiedzieli się o tym pomyśle bardzo entuzjastycznie, co daje nadzieję na realizację. Wszystko jednak zależy od jednego, konkretnego czynnika.

Agenci bardzo specjalni – jak bardzo potrzebujemy tego sequela?

Przypomnijmy, że film opowiadał historię dwóch agentów FBI, którzy przebierają się za białe kobiety, Tiffany i Brittany Wilson, by przeprowadzić śledztwo. Przesadna, “wybielona” charakteryzacja stała się znakiem rozpoznawczym tej osobliwej komedii pomyłek. Twórcy odpowiedzialni za film słyną w Hollywood z ciętego, niewybrednego humoru. To oni dali nam też serię Straszny film.