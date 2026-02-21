Ta politycznie niepoprawna, wręcz rasistowska komedia może powrócić. Jest szansa na kontynuację

Jak wspominacie Agentów bardzo specjalnych? Właśnie pojawiła się perspektywa sequela.
Wyjątkowo kontrowersyjna i swego czasu krytykowana komedia Agenci bardzo specjalni (oryg. White Chicks) z 2004 roku, w reżyserii i z udziałem Shawna i Marlona Wayansów, może doczekać się sequela. Twórcy wypowiedzieli się o tym pomyśle bardzo entuzjastycznie, co daje nadzieję na realizację. Wszystko jednak zależy od jednego, konkretnego czynnika.
Agenci bardzo specjalni – jak bardzo potrzebujemy tego sequela?
Przypomnijmy, że film opowiadał historię dwóch agentów FBI, którzy przebierają się za białe kobiety, Tiffany i Brittany Wilson, by przeprowadzić śledztwo. Przesadna, “wybielona” charakteryzacja stała się znakiem rozpoznawczym tej osobliwej komedii pomyłek. Twórcy odpowiedzialni za film słyną w Hollywood z ciętego, niewybrednego humoru. To oni dali nam też serię Straszny film.
Mimo że film zdobył status kultowy, nie obeszło się bez drobnych kontrowersji – część krytyków zarzucała mu rasistowskie konteksty i politycznie niepoprawne żarty. Na szczęście w komedii wszystko jest podane z przymrużeniem oka, a absurd działał na korzyść filmu, przyciągając wiernych fanów. Ostatnio Marlon Wayans powiedział w podcaście Rap Attack Official:
GramTV przedstawia:
Fani pytają ‘Kiedy będzie sequel?’. Kochają ten film. Jeśli Straszny film 6 pójdzie dobrze, wrócimy na poważnie z Agenci bardzo specjalni 2.
W czerwcu czekamy na premierę Straszny film 6, a jego ewentualny sukces może przesądzić o losach Agentów bardzo specjalnych 2. Trudno jednak wyobrazić sobie, by jakieś wielkie studio dziś zainwestowało w film oparty na „wybielaniu”, ale kto wie – w Hollywood wszystko jest możliwe.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!