Ta politycznie niepoprawna, wręcz rasistowska komedia może powrócić. Jest szansa na kontynuację

Jakub Piwoński
2026/02/21 15:20
Jak wspominacie Agentów bardzo specjalnych? Właśnie pojawiła się perspektywa sequela.

Wyjątkowo kontrowersyjna i swego czasu krytykowana komedia Agenci bardzo specjalni (oryg. White Chicks) z 2004 roku, w reżyserii i z udziałem Shawna i Marlona Wayansów, może doczekać się sequela. Twórcy wypowiedzieli się o tym pomyśle bardzo entuzjastycznie, co daje nadzieję na realizację. Wszystko jednak zależy od jednego, konkretnego czynnika.

Agenci bardzo specjalni
Agenci bardzo specjalni

Agenci bardzo specjalni – jak bardzo potrzebujemy tego sequela?

Przypomnijmy, że film opowiadał historię dwóch agentów FBI, którzy przebierają się za białe kobiety, Tiffany i Brittany Wilson, by przeprowadzić śledztwo. Przesadna, “wybielona” charakteryzacja stała się znakiem rozpoznawczym tej osobliwej komedii pomyłek. Twórcy odpowiedzialni za film słyną w Hollywood z ciętego, niewybrednego humoru. To oni dali nam też serię Straszny film.

Mimo że film zdobył status kultowy, nie obeszło się bez drobnych kontrowersji – część krytyków zarzucała mu rasistowskie konteksty i politycznie niepoprawne żarty. Na szczęście w komedii wszystko jest podane z przymrużeniem oka, a absurd działał na korzyść filmu, przyciągając wiernych fanów. Ostatnio Marlon Wayans powiedział w podcaście Rap Attack Official:

Fani pytają ‘Kiedy będzie sequel?’. Kochają ten film. Jeśli Straszny film 6 pójdzie dobrze, wrócimy na poważnie z Agenci bardzo specjalni 2.

W czerwcu czekamy na premierę Straszny film 6, a jego ewentualny sukces może przesądzić o losach Agentów bardzo specjalnych 2. Trudno jednak wyobrazić sobie, by jakieś wielkie studio dziś zainwestowało w film oparty na „wybielaniu”, ale kto wie – w Hollywood wszystko jest możliwe.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/2/20/white-chicks-2-is-coming-according-to-marlon-wayans

Tagi:

Popkultura
Hollywood
sequel
komedia
poprawność polityczna
Marlon Wayans
kontynuacja
Straszny film 6
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




