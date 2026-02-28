Jason Bourne bez Matta Damona? Universal szykuje nową odsłonę kultowej serii

Seria będzie kontynuowana. Ale nie jest pewne, czy dalej będzie w niej miejsce dla czołowej gwiazdy.

Jesienią reżyser Edward Berger deklarował w rozmowie z THR, że chętnie poprowadzi kolejny film z serii Bourne, pod warunkiem, że Matt Damon wróci do roli Jasona Bourne’a. „Zrobię to, jeśli Matt będzie chciał to zrobić. Musimy mieć poczucie, że wnosimy coś nowego do świetnych filmów Bourne’a, które już powstały” – mówił reżyser. Czy te deklaracje dalej są w mocy?

Jason Bourne bez Matta Damona?

Wygląda jednak na to, że Damon nie zamierza powrócić do swojej ikonicznej roli. Informację tę ujawnił Jeff Sneider w najnowszym odcinku podcastu The Hot Mic, sugerując, że nadchodzi oficjalne ogłoszenie dotyczące kolejnego filmu. W marcu Universal ponownie przejął prawa do franczyzy, planując jej „odświeżenie”, a być może nawet reboot – ta druga opcja jest co raz bardziej prawdopodobna. Scenariusz do nowego filmu napisał Joe Barton (Black Doves).