Zaloguj się lub Zarejestruj

Jason Bourne bez Matta Damona? Universal szykuje nową odsłonę kultowej serii

Jakub Piwoński
2026/02/28 14:30
0
0

Seria będzie kontynuowana. Ale nie jest pewne, czy dalej będzie w niej miejsce dla czołowej gwiazdy.

Jesienią reżyser Edward Berger deklarował w rozmowie z THR, że chętnie poprowadzi kolejny film z serii Bourne, pod warunkiem, że Matt Damon wróci do roli Jasona Bourne’a. „Zrobię to, jeśli Matt będzie chciał to zrobić. Musimy mieć poczucie, że wnosimy coś nowego do świetnych filmów Bourne’a, które już powstały” – mówił reżyser. Czy te deklaracje dalej są w mocy?

Bourne
Bourne

Jason Bourne bez Matta Damona?

Wygląda jednak na to, że Damon nie zamierza powrócić do swojej ikonicznej roli. Informację tę ujawnił Jeff Sneider w najnowszym odcinku podcastu The Hot Mic, sugerując, że nadchodzi oficjalne ogłoszenie dotyczące kolejnego filmu. W marcu Universal ponownie przejął prawa do franczyzy, planując jej „odświeżenie”, a być może nawet reboot – ta druga opcja jest co raz bardziej prawdopodobna. Scenariusz do nowego filmu napisał Joe Barton (Black Doves).

GramTV przedstawia:

Dotychczas pięć filmów z serii zarobiło globalnie 1,64 mld dolarów. Najlepiej przyjęto pierwsze trzy, podczas gdy dwie ostatnie części spotkały się z chłodnym przyjęciem i osłabiły zainteresowanie potencjalnym szóstym filmem. Ostatni Bourne pojawił się prawie dekadę temu w Jason Bourne (2016), w reżyserii Paula Greengrassa, który powrócił do serii. Film zebrał mieszane recenzje, ale zarobił ponad 400 mln dolarów na całym świecie.

Kto zastąpi Damona? Na razie pozostaje tajemnicą, choć Universal mógł już mieć kandydata. Jeśli projekt ruszy, druga najpopularniejsza seria szpiegowska po Bondzie może wkrótce powrócić na ekrany – być może jeszcze przed premierą nowego filmu 007 w reżyserii Denis Villeneuve. Warto przypomnieć, że już raz zdarzyło się, że otrzymaliśmy Jasona Bourne’a, bez Jasona Bourne’a – było to w filmie Dziedzictwo Bourne’a.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/2/27/bourne-reboot-is-moving-forward-without-matt-damon

Tagi:

Popkultura
sequel
aktor
seria
Jason Bourne
matt damon
kino akcji
kontynuacja
kino szpiegowskie
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112