Wiemy, kto zagra młodszą wersję postaci Roberta De Niro w kontynuacji hitu kina akcj

Film zapowiadany jest jako prequel i sequel w jednym.

Trwają prace nad obsadą Gorączki 2, kontynuacji kultowego thrillera Michaela Manna, której zdjęcia mają ruszyć w sierpniu przyszłego roku. Jak informuje serwis Nexus Point News, reżyser w końcu podjął decyzję, kto wcieli się w jedną z kluczowych postaci, co może zaskoczyć fanów oryginału.

Stephen Graham w sequelu Gorączki

Chodzi o postać złodzieja Neila McCauleya, pierwotnie zagranej przez Roberta De Niro. W kontynuacji rolę tę ma przejąć Stephen Graham, znany m.in. z serialu Dojrzewanie. Brytyjski aktor współpracował już z Mannem przy Wrogach publicznych z 2009 roku.