Wiemy, kto zagra młodszą wersję postaci Roberta De Niro w kontynuacji hitu kina akcj

Jakub Piwoński
2025/12/27 16:30
0
0

Film zapowiadany jest jako prequel i sequel w jednym.

Trwają prace nad obsadą Gorączki 2, kontynuacji kultowego thrillera Michaela Manna, której zdjęcia mają ruszyć w sierpniu przyszłego roku. Jak informuje serwis Nexus Point News, reżyser w końcu podjął decyzję, kto wcieli się w jedną z kluczowych postaci, co może zaskoczyć fanów oryginału.

Dojrzewanie
Dojrzewanie

Stephen Graham w sequelu Gorączki

Chodzi o postać złodzieja Neila McCauleya, pierwotnie zagranej przez Roberta De Niro. W kontynuacji rolę tę ma przejąć Stephen Graham, znany m.in. z serialu Dojrzewanie. Brytyjski aktor współpracował już z Mannem przy Wrogach publicznych z 2009 roku.

Obok Grahama w filmie zobaczymy także Leonardo DiCaprio i Christiana Bale’a, a media donoszą, że o kolejne role ubiegają się m.in. Bradley Cooper, Austin Butler, Adam Driver, Jeremy Allen White i Channing Tatum. Budżet produkcji ma przekroczyć 200 milionów dolarów.

Gorączka 2 będzie zarówno kontynuacją, jak i prequelem klasycznej Gorączki. Scenariusz, napisany wspólnie przez Manna i Meg Gardiner, pokazuje losy ostatnich członków ekipy McCauleya. Chris Shiherlis, ranny i desperacko próbujący wydostać się z Los Angeles, staje się celem detektywa Vincenta Hanny. W tle wraca historia legendarnych skoków na Zachodnim Wybrzeżu i w Chicago oraz brutalna pogoń za przestępcami, która stała się znakiem rozpoznawczym pierwszego filmu.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/12/26/stephen-graham-joins-heat-2-as-young-neil-mccauley

Popkultura
sequel
Leonardo DiCaprio
Gorączka
Michael Mann
Gorączka 2
Stephen Graham
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


