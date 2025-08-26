Zaloguj się lub Zarejestruj

Opuścił BioWare na rzecz Bethesdy. Scenarzysta Dragon Age: The Veilguard będzie pracować przy Fallout 5?

Jakub Piwoński
2025/08/26 07:40
Bethesda się wzmacnia?

Bethesda wzmacnia swoje szeregi i zatrudnia Johna Dombrowa – byłego scenarzystę BioWare, znanego z pracy przy takich grach jak Mass Effect 2, Mass Effect 3 czy BioShock Infinite. To cenna wiadomość dla graczy wyczekujących The Elder Scrolls 6 i Fallouta 5. Choć wciąż nie wiadomo, nad którym z projektów będzie pracował, jego doświadczenie w tworzeniu narracji RPG może okazać się kluczowe.

Davrin z Dragon Age: The Veilguard
Davrin z Dragon Age: The Veilguard

Z BioWare do Bethesdy. Będzie pracować przy Fallout 5

Dombrow w ostatnich latach pisał m.in. postać Davrina w Dragon Age: The Veilguard – jednej z lepiej ocenianych kreacji w tej produkcji. Choć sam tytuł zebrał sporo krytyki, przypisuje mu się stworzenie jednej z ciekawszych postaci w grze. Wcześniej pracował również nad Mass Effect: Andromeda i Anthem, ale na swoim koncie ma też znacznie bardziej cenione projekty, które ugruntowały jego pozycję w branży.

Co istotne, Dombrow dołączył do Bethesdy jako starszy projektant zadań. Oznacza to, że będzie mieć wpływ na narrację, konstrukcję questów i rozwój fabularny, choć niekoniecznie zajmie się pisaniem wszystkich dialogów. Możliwe jednak, że jego rola będzie szersza, a ostateczny zakres obowiązków poznamy dopiero z czasem.

Dla fanów Bethesdy to znak, że studio inwestuje w doświadczonych twórców RPG. Czy obecność Dombrowa przyczyni się do jakości The Elder Scrolls 6 lub Fallouta 5? Wcześniej informowaliśmy o pracach przy tej drugiej grze. Odpowiedź poznamy dopiero w przyszłości, ale na papierze jest to bez wątpienia mocne wzmocnienie zespołu. Tymczasem Dragon Age: The Veilguard wylądowało na Game Pass.

Źródło:https://comicbook.com/gaming/news/the-elder-scrolls-6-fallout-5-bethesda-john-dombrow/

Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


Komentarze
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 07:52

Jedno jest pewne. Bethesda potrzebuje scenarzystów którzy potrafią pisać coś lepszego niż quest związany z noszeniem kawy.

Wiem, sporo ludzi by chciało wieszać psy na tym gościu z uwagi na Failguard ale ...

Był on w BioWare od dawna. Pracował też przy lepszych projektach. Ciężko powiedzieć ile crapu z gier BioWare zawdzięczamy jemu a ile głupim decyzjom szefostwa firmy czy EA.

Bo Failguard pewnie nie wyszedł by aż tak tragicznie gdyby nie robili z tego live service żeby później szybko i na kolanie robić z tego single player.




