Opuścił BioWare na rzecz Bethesdy. Scenarzysta Dragon Age: The Veilguard będzie pracować przy Fallout 5?

Bethesda wzmacnia swoje szeregi i zatrudnia Johna Dombrowa – byłego scenarzystę BioWare, znanego z pracy przy takich grach jak Mass Effect 2, Mass Effect 3 czy BioShock Infinite. To cenna wiadomość dla graczy wyczekujących The Elder Scrolls 6 i Fallouta 5. Choć wciąż nie wiadomo, nad którym z projektów będzie pracował, jego doświadczenie w tworzeniu narracji RPG może okazać się kluczowe.

Z BioWare do Bethesdy. Będzie pracować przy Fallout 5

Dombrow w ostatnich latach pisał m.in. postać Davrina w Dragon Age: The Veilguard – jednej z lepiej ocenianych kreacji w tej produkcji. Choć sam tytuł zebrał sporo krytyki, przypisuje mu się stworzenie jednej z ciekawszych postaci w grze. Wcześniej pracował również nad Mass Effect: Andromeda i Anthem, ale na swoim koncie ma też znacznie bardziej cenione projekty, które ugruntowały jego pozycję w branży.