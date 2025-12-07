Nowy klip z Fallout podgrzewa oczekiwania przed premierą serialu Amazona

Premiera drugiego sezonu serialu Fallout od Amazona już wkrótce, a tymczasem platforma podgrzewa atmosferę, publikując nowy klip. W pierwszym ujawnionym fragmencie widzimy Lucy (Ella Purnell) i Ghoula (Walton Goggins), którzy zatrzymują się w Novac w drodze do New Vegas. Choć klip nie jest tak dynamiczny ani szczegółowy jak wcześniejszy zwiastun, pozwala fanom ponownie wejść w postapokaliptyczny świat serialu i poczuć jego charakterystyczny, czarny humor.

Nowy klip z serialu Fallout od Amazon

Przypomnijmy, że ten serial oparty na popularnej grze, opowiada historię mieszkańców luksusowych schronów przeciwatomowych, którzy 200 lat po apokalipsie muszą zmierzyć się z niebezpiecznym, dziwacznym i brutalnym światem na powierzchni. Fabuła balansuje między dramatem a absurdalnym humorem charakterystycznym dla gier. Fani mogą więc oczekiwać, że serial pozostanie wierny duchowi kultowej serii.