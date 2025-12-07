Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy klip z Fallout podgrzewa oczekiwania przed premierą serialu Amazona

Jakub Piwoński
2025/12/07 20:30
0
0

Premiera już wkrótce, a promocja się rozkręca.

Premiera drugiego sezonu serialu Fallout od Amazona już wkrótce, a tymczasem platforma podgrzewa atmosferę, publikując nowy klip. W pierwszym ujawnionym fragmencie widzimy Lucy (Ella Purnell) i Ghoula (Walton Goggins), którzy zatrzymują się w Novac w drodze do New Vegas. Choć klip nie jest tak dynamiczny ani szczegółowy jak wcześniejszy zwiastun, pozwala fanom ponownie wejść w postapokaliptyczny świat serialu i poczuć jego charakterystyczny, czarny humor.

Fallout
Fallout

Nowy klip z serialu Fallout od Amazon

Przypomnijmy, że ten serial oparty na popularnej grze, opowiada historię mieszkańców luksusowych schronów przeciwatomowych, którzy 200 lat po apokalipsie muszą zmierzyć się z niebezpiecznym, dziwacznym i brutalnym światem na powierzchni. Fabuła balansuje między dramatem a absurdalnym humorem charakterystycznym dla gier. Fani mogą więc oczekiwać, że serial pozostanie wierny duchowi kultowej serii.

Twórcy już zapowiedzieli trzeci sezon, co oznacza, że nie zakończymy historii wraz z finałem drugiego sezonu. Wciąż pozostaje wiele pytań dotyczących tego, jak serial wpłynie na kanon Fallout: New Vegas oraz jak zostaną rozwinięte losy znanych postaci. Walton Goggins, odtwórca Ghoula, przyznał niedawno, że prace nad drugim sezonem były bardzo udane, co napawa fanów optymizmem przed premierą.

GramTV przedstawia:

Pierwszy odcinek drugiego sezonu Fallout zadebiutuje 17 grudnia. W międzyczasie Todd Howard z Bethesdy podzielił się refleksjami na temat sztucznej inteligencji w grach, nazywając ją przydatnym narzędziem, które jednak nigdy nie zastąpi ludzkiej kreatywności.

Źródło:https://www.eurogamer.net/heres-our-first-clip-from-amazons-fallout-season-2-and-it-seems-our-lucy-is-as-optimistic-as-ever

Tagi:

Popkultura
Fallout
serial SF
Amazon
Amazon Prime Video
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112