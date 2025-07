Bethesda porzuciła Blackbird, by skupić się na Fallout 5? Gra miała otrzymać zielone światło

Entuzjaści Fallouta mogą mieć powody do ekscytacji. Pojawiły się bowiem doniesienia, że Fallout 5 uzyskał zielone światło w Bethesda Game Studios. Informacja ukazała się po anulowaniu projektu MMORPG w ZeniMax.

Fallout 5 w drodze? Bethesda może robić miejsce na nową część serii

Jak przekazał Jez Corden z Windows Central w podcaście The Xbox Two, Bethesda Game Studios przygotowuje się do rozwoju Fallout 5. Wskazał on, że Project Blackbird został anulowany na wyższych szczeblach firmy, aby zwolnić miejsce dla tej postapokaliptycznej serii. Decyzja ta, jak doniesiono, nastąpiła po dużej fali zwolnień w Microsofcie.