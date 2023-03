Oppenheimer rekordowo długim filmem Nolana. Moda na filmowe tasiemce ma się doskonale

O ile dawno przywykliśmy, że wiele seriali rozciąga się na niezliczone sezony i w zasadzie nikomu to nie przeszkadza, to wysiadywanie w kinie po trzy i więcej godzin robi się irytujące. Moda na filmowe tasiemce ma się doskonale i co chwila do tej grupy dołącza nowe widowisko. Wygląda na to, że jeden z najbardziej oczekiwanych filmów 2023 roku, czyli Oppenheimer Christophera Nolana, ma trwać trzy godziny. Jeśli informacja podawana ostatnio przez Puck New się potwierdzi to ten dramat wojenny stałby się najdłuższym filmem nakręconym przez tego reżysera.