Oppenheimer - wybuch bomby atomowej to nie CGI. Christopher Nolan zdradza szczegóły

Gdy fani usłyszeli, że Christopher Nolan bierze się za film biograficzny o konstruktorze bomby atomowej, Robercie Oppenheimera, obawiali się, że może to źle się skończyć dla świata. Reżyser przy każdej swojej produkcji ogranicza wykorzystanie efektów specjalnych i gdy tylko może, korzysta z praktycznych efektów. Tak było przy produkcji Tenet, w którym Nolan wysadził prawdziwego Boeinga 747 do jednej ze scen. W internecie szybko zaczęto żartować, że reżyser posunie się do tego stopnia, że zdetonuje prawdziwą bombę atomową. Na szczęście nie byłoby to możliwe, co nie znaczy, że filmowiec nie wykorzystał innych środków, aby imitować wybuch ładunku nuklearnego.