Opening Night Live potrwa 2 godziny. Gamescom 2025 zbliża się wielkimi krokami

Microsoft przywiezie na Gamescom 2025 również szereg innych produkcji. Mowa między innymi o Borderlands 4, EA Sports FC 26, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Onimusha: Wah of the Sword czy Cronos: The New Dawn.

Gamescom 2025 odbędzie się w dniach od 20 do 24 sierpnia w Kolonii. Wydarzenie rozpocznie Opening Night Live, a transmisja będzie miała miejsce 19 sierpnia o godzinie 20:00 czasu polskiego. Galę otwarcia poprowadzi Geoff Keighley.

