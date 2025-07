Call of Duty: Black Ops 7 z pokazem na Opening Night Live. Gamescom 2025 rozpocznie się „w wielkim stylu”

Na początku czerwca poznaliśmy pierwszych wystawców Gamescom 2025. Wśród nich pojawi się między innymi Capcom, wraz z Resident Evil: Requiem, Onimusha: Way of the Sword oraz Pragmatą. Activision potwierdziło natomiast, że Call of Duty: Black Ops 7 zostanie oficjalnie zaprezentowane podczas Gamescom Opening Night Live.