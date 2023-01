One Piece Odyssey wkrótce z wersją demo. Nowe jRPG sprawdzimy przed premierą

Zgodnie z zapowiedzią One Piece Odyssey – nowe jRPG na podstawie popularnej mangi i anime – zadebiutuje na rynku już w najbliższy piątek. Gracze będą mieli jednak okazję zapoznać się ze wspomnianą produkcją jeszcze przed jej premierą. Wszystko za sprawą wersji demonstracyjnej, dzięki której zainteresowani otrzymają możliwość rozegrania pierwszych godzin gry.

Wersja demonstracyjna One Piece Odyssey pozwoli zapoznać się z pierwszymi godzinami gry

Demo zostanie udostępnione we wtorek – 10 stycznia – na konsolach PlayStation oraz Xbox. Katsuaki Tsuzuki, producent gry, informuje, że ukończenie wersji demonstracyjnej powinno zająć graczom od 1 do 2 godzin. Niestety użytkownicy nie będą w stanie sprawdzić wszystkich mechanik, ponieważ niektóre z nich dostępne będą dopiero na późniejszych etapach zabawy.



Na szczęście deweloperzy mają również dobre wieści. Gracze będą mogli bowiem przenieść swoje postępy do pełnej wersji gry, o ile tylko zdecydują się na jej zakup. Ponadto użytkownicy, którzy zdecydują się na sprawdzenie wersji demonstracyjnej One Piece Odyssey, otrzymają za darmo przedmiot o nazwie „Golden Jelly”, który pomoże im w trakcie rozgrywki.



Na koniec przypomnijmy, że One Piece Odyssey zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jak wspomnieliśmy wyżej, gra zadebiutuje w piątek – 13 stycznia. Zainteresowanych zachęcamy również do obejrzenia japońskiej reklamy telewizyjnej gry oraz do zapoznania się z wymaganiami sprzętowymi dla wersji PC.