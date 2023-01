Japońska reklama One Piece Odyssey

Dla fanów japońszczyzny One Piece Odyssey jest jedną z ciekawszych styczniowych premier. Przypomnijmy, że gra pojawi się w sprzedaży już w przyszłym tygodniu. Twórcy dostarczają nam więc coraz więcej materiałów promocyjnych. Niedawno otrzymaliśmy trailer oraz obszerną prezentację rozgrywki. Ekipa wydawnicza Bandai Namco podzieliła się kolejnym wideo. Tym razem jest to japońska reklama gry.

One Piece Odyssey – japońska reklama gry

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami One Piece Odyssey opowie zupełnie nową historię piratów z East Blue. Warto jednak pamiętać, że nad projektami nowych postaci i potworów czuwa sam Eiichiro Oda – twórca mangi. Dodatkowo twórcy zapewniają, że prace nad grą trwają od wielu lat, a dzięki wspomnianej produkcji fani marki będą mogli „naprawdę dotknąć świata One Piece”.



„Słynny pirat Monkey D. Luffy, znany jako Luffy Słomiany Kapelusz, razem ze swoją załogą Słomianych Kapeluszy płynie przez Nowy Świat w poszukiwaniu kolejnej wyspy, na której przeżyje przygodę. Jednak ich podróż przerywa sztorm, a statek rozbija się. Bohaterowie trafiają na tropikalną wyspę otoczoną przez szalejące bez przerwy burze” – czytamy w opisie gry na Steam.



Na koniec przypomnijmy, że One Piece Odyssey zadebiutuje na rynku 13 stycznia 2022 roku. Gra będzie dostępna dla posiadaczy PC oraz konsol PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X.