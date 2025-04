Once Human z nową funkcją. Lubicie pieski?

Wkrótce do Once Human trafi nowa aktualizacja, która wprowadzi psich towarzyszy.

Twórcy Once Human ogłosili, że już 24 kwietnia do gry trafią psie towarzysze. Ta popularna postapokaliptyczna gra survivalowa MMO osadzona jest na zniszczonej wersji Ziemi, przekształconej przez tajemniczą substancję zwaną Stardust. Na świecie pojawiły się obce istoty znane jako Deviants, a nawet flora i fauna uległy skażeniu. Gracze wcielają się w Metahumanów, ludzi z nadnaturalnymi mocami, którzy budzą się z amnezją na wyspie Nalcott.

Użytkownik Reddita o nicku SIapsoiI udostępnił obrazek przedstawiający szczeniaki wraz z tłumaczeniem na angielski. Do gry trafią trzy rasy psów: żółty labrador, owczarek niemiecki oraz doberman z kopiowanymi uszami. Od 24 kwietnia do 1 czerwca gracze będą mogli odebrać swoich nowych towarzyszy w zakładce Event w grze. Towarzyszący tekst pyta: „Co zrobić z przygarniętymi, złamanymi szczenięcymi sercami?”. Choć źródło grafiki na Reddicie nie jest w pełni znane, jej styl jest zgodny z estetyką oficjalnych materiałów gry.

Wczytywanie ramki mediów.

Nie wiadomo jeszcze, czy psi towarzysze będą walczyć u boku gracza, czy jedynie towarzyszyć mu w wędrówkach po Nalcott. Niezależnie od tego, ich obecność będzie mile widzianym dodatkiem dla wielu fanów tej produkcji. W Once Human oswojone zwierzęta zazwyczaj zostają w bazie gracza i oferują różne korzyści jak na przykład owca, która dostarcza wełnę i mleko, jeśli oczywiście jest odpowiednio karmiona i szczęśliwa, a taki lampart broni bazy przed intruzami. Nadchodzące wprowadzenie psów do gry to ekscytująca wiadomość dla społeczności, ponieważ pokazuje, że Starry Studios aktywnie wsłuchuje się w głosy graczy i systematycznie wprowadza nowe funkcje – a to nie zawsze jest takie oczywiste w wielu firmach.

Deweloperzy nie zapomnieli też o aktualizacjach poprawiających komfort rozgrywki. Pojawiła się między innymi opcja usuwania postaci oraz zmniejszono czas potrzebny na zdobycie nagród w battle passie. Co więcej, już 23 kwietnia, dzień przed premierą psich towarzyszy, zadebiutuje długo wyczekiwana wersja mobilna Once Human. Gracze będą więc mogli zabrać swoją postapokaliptyczną przygodę (i swojego nowego pupila) wszędzie, gdzie tylko zechcą.