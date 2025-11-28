Ostateczne dzieło polskiego studia. Layers of Fear: The Final Masterpiece zmierza na Nintendo Switch 2

Polski Bloober Team ogłosił, że pełna kolekcja gier grozy FPP, zatytułowana Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition, zadebiutuje 19 grudnia 2025 roku. To wydanie, stanowiące ostateczną i najbardziej kompletną formę serii, zostało przygotowane specjalnie z myślą o konsoli Switch 2. Za pakiet gracze będą musieli zapłacić 39,99 dolarów.

Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition trafi na Nintendo Switch 2 w grudniu

Kolekcja ta jest reklamowana jako najbardziej wyczerpujące doświadczenie w świecie Layers of Fear, łącząc fabuły oraz zawartość obu głównych gier: Layers of Fear oraz Layers of Fear 2. Co niezwykle istotne dla fanów, w skład zestawu wchodzą wszystkie rozszerzenia fabularne, jakie ukazały się do tej pory, a także całkowicie nowe rozdziały. Fakt, że to wydanie stanowi solidną aktualizację i jest tożsame z wersją, która trafiła na PlayStation 5 kilka lat wcześniej, a jednocześnie zawiera nowy materiał, sprawia, że jest to atrakcyjny zakup dla miłośników gatunku.