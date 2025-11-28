Ostateczne dzieło polskiego studia. Layers of Fear: The Final Masterpiece zmierza na Nintendo Switch 2

Bloober Team ogłasza definitywną edycję swojego psychologicznego horroru.
Polski Bloober Team ogłosił, że pełna kolekcja gier grozy FPP, zatytułowana Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition, zadebiutuje 19 grudnia 2025 roku. To wydanie, stanowiące ostateczną i najbardziej kompletną formę serii, zostało przygotowane specjalnie z myślą o konsoli Switch 2. Za pakiet gracze będą musieli zapłacić 39,99 dolarów.
Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition trafi na Nintendo Switch 2 w grudniu
Kolekcja ta jest reklamowana jako najbardziej wyczerpujące doświadczenie w świecie Layers of Fear, łącząc fabuły oraz zawartość obu głównych gier: Layers of Fear oraz Layers of Fear 2. Co niezwykle istotne dla fanów, w skład zestawu wchodzą wszystkie rozszerzenia fabularne, jakie ukazały się do tej pory, a także całkowicie nowe rozdziały. Fakt, że to wydanie stanowi solidną aktualizację i jest tożsame z wersją, która trafiła na PlayStation 5 kilka lat wcześniej, a jednocześnie zawiera nowy materiał, sprawia, że jest to atrakcyjny zakup dla miłośników gatunku.
Layers of Fear to pierwszoosobowe doświadczenie łączące narracyjną eksplorację, środowiskowe łamigłówki i psychologiczny horror. Final Master Edition zbiera splatające się historie trzech bohaterów – Malarza, Aktora i Pisarza – pochłoniętych obsesją na punkcie sztuki. Klimat wzmacnia mroczna, a zarazem hipnotyzująco piękna ścieżka dźwiękowa skomponowana przez nagradzanego muzyka Arka Reikowskiego.
Edycja została od podstaw przebudowana z wykorzystaniem HDR, ray tracingu i dynamicznego oświetlenia, co jeszcze mocniej pogłębia immersję w melancholijnym i przyprawiającym o dreszcze świecie.
Layers of Fear to gra z gatunku psychologicznego horroru i jest doświadczeniem z perspektywy pierwszej osoby. Rozgrywka koncentruje się na eksploracji mocno napędzanej fabułą, elementach grozy oraz zagadkach logicznych związanych ze środowiskiem. Bloober Team dokonał gruntownej przebudowy całości kolekcji, aby w pełni wykorzystać techniczne możliwości konsoli Switch 2. Wprowadzono wsparcie dla zaawansowanych technologii graficznych, które mają znacznie podnieść poziom realizmu wizualnego. Mowa tu przede wszystkim o ray tracingu, a także o dynamicznym oświetleniu oraz HDR.
GramTV przedstawia:
Przypomnijmy raz jeszcze, że Layers of Fear: Masterpiece Edition ukaże się 19 grudnia 2025 roku na Nintendo Switch 2. Poniżej znajduje się zwiastun zapowiadający to wydarzenie.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!