Assassin’s Creed Shadows na Nintendo Switch 2 ze szczegółami. Ubisoft nie zawiedzie?

Mikołaj Ciesielski
2025/11/29 14:00
Zespół odpowiedzialny za port wspomina o wyzwaniach i priorytetach.

W tym tygodniu w Assassin’s Creed Shadows pojawiły się mikropłatności, które – zdaniem twórców – są niezbędne do dalszego rozwoju gry. Natomiast za kilka dni – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – wspomniana produkcja zadebiutuje na Nintendo Switch 2. Nic więc dziwnego, że francuska firma postanowiła podzielić się ujęciami i szczegółami na temat portu najnowszej odsłony serii Assassin’s Creed na sprzęt Nintendo.

Assassin’s Creed Shadows
Assassin’s Creed Shadows

Ubisoft dzieli się szczegółami na temat Assassin’s Creed Shadows w wersji na Nintendo Switch 2

Ubisoft opublikował na swojej stronie artykuł z okazji nadchodzącej premiery Assassin’s Creed Shadows na konsoli Nintendo. Główny programista przyznał w nim, że przeniesienie wspomnianej produkcji na Nintendo Switch 2 było „jednym z najtrudniejszych, ale i najbardziej satysfakcjonujących wyzwań” w jego karierze. Priorytetem zespołu odpowiedzialnego za port było bowiem „zachowanie oszałamiającej grafiki”, ale nie zapomniano przy tym o płynności.

Celem zespołu programistów było zapewnienie stabilnej wydajności na poziomie 30 klatek na sekundę zarówno w trybie stacjonarnym, jak i przenośnym. Tryb przenośny jest oczywiście bardziej ograniczony pod względem wydajności procesora graficznego, dlatego wprowadziliśmy pewne zmiany w jakości obrazu, odległości rysowania i ustawieniach LOD, aby zapewnić płynne działanie – wyjaśnił deweloper.

Ubisoft zapowiada również, że wersja na Nintendo Switch 2 „oferuje nowe, dynamiczne sposoby zanurzenia się w świecie gry” Assassin’s Creed Shadows. Deweloperzy wykorzystali bowiem dotykowy ekran konsoli, dzięki któremu „interakcja z menu, mapami i kryjówką jest bardziej intuicyjna niż kiedykolwiek”. Na dole wiadomości znajdziecie natomiast materiał wideo, który pozwala sprawdzić, jak najnowsza odsłona serii Assassin’s Creed prezentuje się na sprzęcie Nintendo.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Assassin’s Creed Shadows zadebiutuje na Nintendo Switch 2 już 2 grudnia 2025 roku. Obecnie gra dostępna jest na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Assassin's Creed Shadows - wychodząc z cienia…

Źródło:https://www.ubisoft.com/pl-pl/game/assassins-creed/news/3eHpj3aktX4nWY150OEHJL/assassins-creed-shadows-deep-dive-into-the-nintendo-switch-2-system-port

