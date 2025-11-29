Assassin’s Creed Shadows na Nintendo Switch 2 ze szczegółami. Ubisoft nie zawiedzie?

W tym tygodniu w Assassin’s Creed Shadows pojawiły się mikropłatności, które – zdaniem twórców – są niezbędne do dalszego rozwoju gry. Natomiast za kilka dni – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – wspomniana produkcja zadebiutuje na Nintendo Switch 2. Nic więc dziwnego, że francuska firma postanowiła podzielić się ujęciami i szczegółami na temat portu najnowszej odsłony serii Assassin’s Creed na sprzęt Nintendo.

Ubisoft dzieli się szczegółami na temat Assassin’s Creed Shadows w wersji na Nintendo Switch 2

Ubisoft opublikował na swojej stronie artykuł z okazji nadchodzącej premiery Assassin’s Creed Shadows na konsoli Nintendo. Główny programista przyznał w nim, że przeniesienie wspomnianej produkcji na Nintendo Switch 2 było „jednym z najtrudniejszych, ale i najbardziej satysfakcjonujących wyzwań” w jego karierze. Priorytetem zespołu odpowiedzialnego za port było bowiem „zachowanie oszałamiającej grafiki”, ale nie zapomniano przy tym o płynności.