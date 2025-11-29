Assassin’s Creed Shadows na Nintendo Switch 2 ze szczegółami. Ubisoft nie zawiedzie?

Zespół odpowiedzialny za port wspomina o wyzwaniach i priorytetach.
W tym tygodniu w Assassin’s Creed Shadows pojawiły się mikropłatności, które – zdaniem twórców – są niezbędne do dalszego rozwoju gry. Natomiast za kilka dni – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – wspomniana produkcja zadebiutuje na Nintendo Switch 2. Nic więc dziwnego, że francuska firma postanowiła podzielić się ujęciami i szczegółami na temat portu najnowszej odsłony serii Assassin’s Creed na sprzęt Nintendo.
Ubisoft dzieli się szczegółami na temat Assassin’s Creed Shadows w wersji na Nintendo Switch 2
Ubisoft opublikował na swojej stronie artykuł z okazji nadchodzącej premiery Assassin’s Creed Shadows na konsoli Nintendo. Główny programista przyznał w nim, że przeniesienie wspomnianej produkcji na Nintendo Switch 2 było „jednym z najtrudniejszych, ale i najbardziej satysfakcjonujących wyzwań” w jego karierze. Priorytetem zespołu odpowiedzialnego za port było bowiem „zachowanie oszałamiającej grafiki”, ale nie zapomniano przy tym o płynności.
Celem zespołu programistów było zapewnienie stabilnej wydajności na poziomie 30 klatek na sekundę zarówno w trybie stacjonarnym, jak i przenośnym. Tryb przenośny jest oczywiście bardziej ograniczony pod względem wydajności procesora graficznego, dlatego wprowadziliśmy pewne zmiany w jakości obrazu, odległości rysowania i ustawieniach LOD, aby zapewnić płynne działanie – wyjaśnił deweloper.
Ubisoft zapowiada również, że wersja na Nintendo Switch 2 „oferuje nowe, dynamiczne sposoby zanurzenia się w świecie gry” Assassin’s Creed Shadows. Deweloperzy wykorzystali bowiem dotykowy ekran konsoli, dzięki któremu „interakcja z menu, mapami i kryjówką jest bardziej intuicyjna niż kiedykolwiek”. Na dole wiadomości znajdziecie natomiast materiał wideo, który pozwala sprawdzić, jak najnowsza odsłona serii Assassin’s Creed prezentuje się na sprzęcie Nintendo.
