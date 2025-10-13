Pokemon Legends: Z-A ma mieć aż 26 nowych Mega Ewolucji. DLC doda kolejne 16

Do premiery Pokemon Legends: Z-A pozostało już zaledwie kilka dni, a w sieci jak zwykle przed wielkimi premierami Nintendo, zaczęły pojawiać się pierwsze przecieki.

Wśród przecieków znalazły się szczegóły, które mogą przyprawić fanów Pokemonów o szybsze bicie serca. Gra ma oferować aż 26 nowych Mega Ewolucji, a zapowiedziane rozszerzenie Mega Dimension doda co najmniej 16 kolejnych. News zawiera spoilery! Od momentu, gdy zapowiedziano powrót do regionu Kalos, gracze zastanawiali się, jaką rolę w Pokemon Legends: Z-A odegrają Mega Ewolucje, czyli mechanika znana z gier X/Y, która od dawna nie pojawiała się w głównych odsłonach serii. Teraz, według wiarygodnych źródeł, w tym znanego leakera Centro Leaks, wszystko wskazuje na to, że nowa część zaserwuje prawdziwy festiwal Mega Ewolucji.

Już wcześniej The Pokemon Company i Nintendo stopniowo ujawniały niektóre z nowych Mega form i to w bardzo kreatywny sposób. Pierwszą z nich był Mega Dragonite, którego projekt spotkał się z mieszanymi reakcjami społeczności. Następnie pokazano Mega Greninję, Mega Delphoxa, Mega Chesnaughta, a także Mega Raichu X i Y, Mega Victreebela, Mega Hawluchę i Mega Malamara. Jak się okazuje, to był dopiero początek. Wersja podstawowa Pokemon Legends: Z-A ma zawierać aż 26 nowych Mega Ewolucji, w tym: Mega Clefable

Mega Starmie

Mega Meganium

Mega Feraligatr

Mega Emboar

Mega Froslass

Mega Excadrill

Mega Scolipede

Mega Scrafty

Mega Eelektross

Mega Chandelure

Mega Pyroar

Mega Dragalge

Mega Floette

Mega Barbaracle

Mega Zygarde

Mega Drampa

Mega Falinks To imponująca lista, która łączy klasyczne Pokemony z kilku generacji z zupełnie nowymi projektami Mega form, zaprojektowanymi specjalnie z myślą o powrocie do Kalos. Jakby tego było mało, przecieki sugerują, że DLC Mega Dimension wprowadzi co najmniej 16 kolejnych Mega Ewolucji. Dane znalezione przez dataminerów (również za pośrednictwem Centro Leaks) ujawniają następujące nowe formy: Mega Raichu X i Mega Raichu Y (powrót z podstawki)

Mega Chimecho

Mega Absol Z

Mega Staraptor

Mega Garchomp Z

Mega Lucario Z

Mega Golurk

Mega Meowstic

Mega Crabominable

Mega Golisopod

Mega Magearna

Mega Scovillain

Mega Glimmora

Mega Tatsugiri

Mega Baxcalibur

GramTV przedstawia:

Ciekawostką jest to, że trzy z nowych form będą alternatywnymi wersjami już istniejących Mega Ewolucji, tylko z dodatkowymi wariantami oznaczonymi literą “Z”. Warto też zauważyć, że Pokemon Scarlet i Violet, które nie posiadały Mega Ewolucji w wersji podstawowej, mają teraz otrzymać cztery z nich w ramach DLC. Oczywiście, jak zawsze w przypadku przecieków z serii Pokemon, wszystkie te informacje należy traktować z pewną ostrożnością, przynajmniej do czasu oficjalnej premiery gry. Jeśli jednak doniesienia się potwierdzą, Pokemon Legends: Z-A zapowiada się na największy powrót Mega Ewolucji w historii serii. Pokemon Legends: Z-A zadebiutuje już 16 października na konsolach Nintendo Switch 1 i 2.