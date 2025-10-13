Zaloguj się lub Zarejestruj

Pokemon Legends: Z-A ma mieć aż 26 nowych Mega Ewolucji. DLC doda kolejne 16

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/10/13 19:30
Do premiery Pokemon Legends: Z-A pozostało już zaledwie kilka dni, a w sieci jak zwykle przed wielkimi premierami Nintendo, zaczęły pojawiać się pierwsze przecieki.

Wśród przecieków znalazły się szczegóły, które mogą przyprawić fanów Pokemonów o szybsze bicie serca. Gra ma oferować aż 26 nowych Mega Ewolucji, a zapowiedziane rozszerzenie Mega Dimension doda co najmniej 16 kolejnych.

Pokemon Legends: Z-A
Pokemon Legends: Z-A

News zawiera spoilery!

Od momentu, gdy zapowiedziano powrót do regionu Kalos, gracze zastanawiali się, jaką rolę w Pokemon Legends: Z-A odegrają Mega Ewolucje, czyli mechanika znana z gier X/Y, która od dawna nie pojawiała się w głównych odsłonach serii. Teraz, według wiarygodnych źródeł, w tym znanego leakera Centro Leaks, wszystko wskazuje na to, że nowa część zaserwuje prawdziwy festiwal Mega Ewolucji.

Już wcześniej The Pokemon Company i Nintendo stopniowo ujawniały niektóre z nowych Mega form i to w bardzo kreatywny sposób. Pierwszą z nich był Mega Dragonite, którego projekt spotkał się z mieszanymi reakcjami społeczności. Następnie pokazano Mega Greninję, Mega Delphoxa, Mega Chesnaughta, a także Mega Raichu X i Y, Mega Victreebela, Mega Hawluchę i Mega Malamara. Jak się okazuje, to był dopiero początek. Wersja podstawowa Pokemon Legends: Z-A ma zawierać aż 26 nowych Mega Ewolucji, w tym:

  • Mega Clefable
  • Mega Starmie
  • Mega Meganium
  • Mega Feraligatr
  • Mega Emboar
  • Mega Froslass
  • Mega Excadrill
  • Mega Scolipede
  • Mega Scrafty
  • Mega Eelektross
  • Mega Chandelure
  • Mega Pyroar
  • Mega Dragalge
  • Mega Floette
  • Mega Barbaracle
  • Mega Zygarde
  • Mega Drampa
  • Mega Falinks

To imponująca lista, która łączy klasyczne Pokemony z kilku generacji z zupełnie nowymi projektami Mega form, zaprojektowanymi specjalnie z myślą o powrocie do Kalos. Jakby tego było mało, przecieki sugerują, że DLC Mega Dimension wprowadzi co najmniej 16 kolejnych Mega Ewolucji. Dane znalezione przez dataminerów (również za pośrednictwem Centro Leaks) ujawniają następujące nowe formy:

  • Mega Raichu X i Mega Raichu Y (powrót z podstawki)
  • Mega Chimecho
  • Mega Absol Z
  • Mega Staraptor
  • Mega Garchomp Z
  • Mega Lucario Z
  • Mega Golurk
  • Mega Meowstic
  • Mega Crabominable
  • Mega Golisopod
  • Mega Magearna
  • Mega Scovillain
  • Mega Glimmora
  • Mega Tatsugiri
  • Mega Baxcalibur

GramTV przedstawia:

Ciekawostką jest to, że trzy z nowych form będą alternatywnymi wersjami już istniejących Mega Ewolucji, tylko z dodatkowymi wariantami oznaczonymi literą “Z”. Warto też zauważyć, że Pokemon Scarlet i Violet, które nie posiadały Mega Ewolucji w wersji podstawowej, mają teraz otrzymać cztery z nich w ramach DLC.

Oczywiście, jak zawsze w przypadku przecieków z serii Pokemon, wszystkie te informacje należy traktować z pewną ostrożnością, przynajmniej do czasu oficjalnej premiery gry. Jeśli jednak doniesienia się potwierdzą, Pokemon Legends: Z-A zapowiada się na największy powrót Mega Ewolucji w historii serii.

Pokemon Legends: Z-A zadebiutuje już 16 października na konsolach Nintendo Switch 1 i 2.

Źródło:https://www.thegamer.com/pokemon-legends-z-a-25-new-mega-evolutions-dlc-adding-16-more

Tagi:

News
plotka
RPG
Pokemon
Japonia
pokemony
Plotki
przeciek
wyciek
jRPG
The Pokemon Company
Pikachu
Przecieki
turowe
turowy system walki
Pokemon Legends: Z-A
leaker
Mega Ewolucja
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

