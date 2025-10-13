Ogromny wyciek Pokémon Legends Z-A! Do sieci trafił pełny Pokédex z 243 stworkami

Zaledwie kilka dni przed premierą Pokémon Legends Z-A w sieci pojawił się ogromny wyciek. Na platformie X (dawniej Twitter) udostępniono grafiki prezentujące pełny Pokédex gry, w tym wszystkie 243 Pokémony, formy Shiny oraz Mega Ewolucje. To jeden z największych przecieków w historii serii.
Pokémon Legends Z-A – 243 Pokémony i Mega Ewolucje ujawnione
Pierwsze grafiki ujawniały pełną listę stworzeń dostępnych w Pokémon Legends Z-A, a kolejne posty pokazywały formy Shiny, sekcję poświęconą Legends: Arceus w muzeum, a także szczegóły dotyczące nagród za tryb Ranked Battles. Wśród zaprezentowanych Mega Ewolucji znalazły się m.in. Mega Froslass, Mega Scolipede, Mega Chandelure oraz Mega Zygarde.
