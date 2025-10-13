Zaloguj się lub Zarejestruj

Ogromny wyciek Pokémon Legends Z-A! Do sieci trafił pełny Pokédex z 243 stworkami

Mikołaj Berlik
2025/10/13 09:40
0
0

Na trzy dni przed premierą poznaliśmy wszystkie nowe Pokémony – w tym formy Shiny i Mega Ewolucje.

Zaledwie kilka dni przed premierą Pokémon Legends Z-A w sieci pojawił się ogromny wyciek. Na platformie X (dawniej Twitter) udostępniono grafiki prezentujące pełny Pokédex gry, w tym wszystkie 243 Pokémony, formy Shiny oraz Mega Ewolucje. To jeden z największych przecieków w historii serii.

Pokémon Legends Z-A
Pokémon Legends Z-A

Pokémon Legends Z-A – 243 Pokémony i Mega Ewolucje ujawnione

Pierwsze grafiki ujawniały pełną listę stworzeń dostępnych w Pokémon Legends Z-A, a kolejne posty pokazywały formy Shiny, sekcję poświęconą Legends: Arceus w muzeum, a także szczegóły dotyczące nagród za tryb Ranked Battles. Wśród zaprezentowanych Mega Ewolucji znalazły się m.in. Mega Froslass, Mega Scolipede, Mega Chandelure oraz Mega Zygarde.

Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Według doniesień, pełna wersja gry trafiła już w ręce dataminerów po tym, jak do sieci wyciekł cały ROM. To kolejny cios dla Nintendo, które w ostatnich dniach zmaga się również z rzekomym atakiem hakerskim na swoje serwery.

Wczytywanie ramki mediów.

Premiera Pokémon Legends Z-A odbędzie się 16 października, jednak fani już teraz ostrzegają przed spoilerami krążącymi w mediach społecznościowych.

Źródło:https://insider-gaming.com/pokemon-legends-z-a-pokedex-leaked-in-full/

Tagi:

News
Nintendo
Nintendo Switch
Pokemon
pokemony
przeciek
Nintendo Switch 2
Pokemon Legends: Z-A
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112