Czy Destiny 3 powstaje? Nowy przeciek wskazuje na wczesny etap projektu

W sieci pojawiły się doniesienia, według których Bungie miało rozpocząć wstępne prace nad Destiny 3. Informacje pochodzą od znanego z wcześniejszych przecieków insidera, który podkreśla, że sytuacja jest dopiero „w fazie zaczątkowej”, a na konkretne szczegóły poczekamy jeszcze długo. To pierwsza wzmianka o kontynuacji od lat, odkąd seria skupiała się na rozwoju Destiny 2.

Destiny 3 – projekt w fazie koncepcji

Według przecieku od użytkownika Colony Deaks, twórcy mają dopiero tworzyć fundamenty projektu. Insider, który wcześniej ujawniał sprawdzone informacje o produkcjach Bungie, twierdzi, że studio wraca do swojej kosmicznej marki równolegle z pracami nad Marathon, planowanym na 2026 rok. Podkreśla jednak, że Destiny 3 znajduje się na tak wczesnym etapie, iż może to być jedynie budowanie historii, koncepty lub wstępne szkice kierunku.

Wczytywanie ramki mediów.