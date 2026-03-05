Ugoda między Google a Epic Games. Powrót Fortnite'a do Play Store tylko kwestią czasu

Epic Games i Google od wielu lat znajdowały się na wojennej ścieżce. Wygląda jednak na to, że jesteśmy świadkami końca starcia gigantów.

Były ogromne oskarżenia i roszczenia. Teraz jednak stronom udało się zawrzeć ugodę. Google i Epic z ugodą, zmiany w Play Store Jej efektem jest seria zmian, do jakich dojdzie w Google Play Store. Jedną z nich jest obniżenie prowizji od zakupów w aplikacjach z 30% do poziomu 20% lub 25%, gdy dany deweloper korzystać będzie z systemu rozliczeniowego Google. Spadły też prowizje dla subskrypcji odnawialnych, które teraz będą wynosić 10% lub 15%.

Ponadto prostsze niż dotychczas ma być instalowanie aplikacji spoza oficjalnego sklepu. Pomoże w tym nowy program – Registered App Stores. Wcześniej, jeżeli instalowaliśmy coś, co nie pochodziło z Google Play Store, system informował nas o potencjalnym zagrożeniu. To zdaniem Epic Games mogło zwyczajnie zniechęcać niektórych użytkowników do korzystania z alternatywnych źródeł, co uznano za formę zastraszania. Dzięki wspomnianemu programowi sprawa powinna wyglądać od teraz lepiej. Wszystko dlatego, że Registered App Stores nie dostanie się każdy. Sklepy, które dostaną się do grona zatwierdzonych, będą musiały przestrzegać wymagań dotyczących zarówno jakości, jak i bezpieczeństwa. Początkowo funkcja ta działać będzie jedynie poza Stanami Zjednoczonymi. Dopiero, gdy sąd zatwierdzi ugodę między Google a Epic Games, RAS trafi też do USA. Dzięki tym aktualizacjom rozwiązaliśmy również nasze spory z Epic Games na całym świecie – przyznali przedstawiciele Google za pośrednictwem firmowego bloga.

Przypomnijmy, że to od Epic Games rozpoczęło się całe zamieszanie. Chodziło o sytuację z 2020 roku. To wtedy Fortnite został usunięty ze sklepu Google po tym, jak Epic próbował ominąć konieczność płacenia prowizji za zakupy w grze poprzez wdrożenie własnego systemu sprzedaży. Od tego czasu obie strony obstawały przy swoich racjach, zarzucając sobie nawzajem nieuczciwość. Teraz jednak Epic i Google wreszcie zawarły ugodę, a dyrektor generalny giganta z Cary nie krył zadowolenia z formuły porozumienia. Tim Sweeney podziękował Google, przyznając przy tym, że według niego od teraz Android będzie wreszcie prawdziwie otwartą platformą. Dodatkowo zauważył on, że nowe rozwiązania będą też lepszą ofertą dla samych deweloperów. Wygląda zatem na to, że tylko kwestią czasu jest powrót Fortnite’a do Google Play Store. Nowe opłaty na terenie Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych wejdą już 30 czerwca. We wrześniu obejmą także Australię, a w grudniu Koreę Południową i Japonię. Objęcie zmianami całego rynku globalnego planowane jest na 30 września 2027 roku.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

