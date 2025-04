Ogromna aktualizacja Baldur’s Gate 3 ma datę premiery. Patch 8 już w przyszłym tygodniu

Larian Studios ogłosiło datę premiery ósmej, obszernej aktualizacji do Baldur’s Gate 3. Deweloperzy zamierzają podzielić się patchem już w przyszłym tygodniu. Dzień później, na kanale Larian na YouTube, odbędzie się specjalna transmisja z okazji premiery łatki.

Patch 8 do Baldur’s Gate 3 nadchodzi. Twórcy ujawnili zawartość i datę premiery

Ósma aktualizacja do Baldur’s Gate 3 ukaże się już 15 kwietnia 2025 roku. Łatka zapowiada się na jedną z największych dotychczasowych. Ta znacząca aktualizacja, która przez pewien czas była dostępna w formie testowej, jest teraz gotowa, by trafić do wszystkich graczy w przyszłym tygodniu.

Nadchodząca łatka wprowadzi do Baldur’s Gate 3 ogromną ilość nowej zawartości, w tym aż dwanaście nowych podklas. Ponadto gracze otrzymają dostęp do trybu fotograficznego, funkcji cross-play oraz możliwości dzielonego ekranu na konsolach Xbox Series S. Jak wspomnieliśmy wyżej, dzień po premierze aktualizacji, zainteresowani będą mogli obejrzeć specjalną transmisję na żywo na kanale Larian w serwisie YouTube, podczas której starszy projektant systemów, Ross Stephens, przedstawi wszystkie nowości i zmiany.