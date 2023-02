Ogrom screenów z Resident Evil 4 Remake

Przygotowaliśmy dla Was naprawdę sporą galerię.

W ostatnim czasie mieliśmy sporo okazji do podziwiania Resident Evil 4 Remake na różnorodnych materiałach. Na początku lutego Capcom podzielił się 12-minutowym wideo, na którym mogliśmy zobaczyć grę w akcji. Deweloperzy chętnie opowiadają o swojej produkcji, a redakcja portalu Game Informer zaplanowała nawet serię materiałów poświęconych rozmowom z twórcami. Tym razem przychodzimy do Was jednak z czymś nieco innym.

Resident Evil 4 Remake – obszerna galeria zdjęć

Zachęcamy do zapoznania się z poniższą galerią. Znajdziecie w niej masę atrakcyjnych grafik z nadciągającego Resident Evil 4 Remake.



Na koniec przypomnijmy, że Resident Evil 4 Remake zmierza na PC oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5 i Xbox Series X/S, gra zadebiutuje na rynku 24 marca 2023 roku. Należy także pamiętać, że wspomniana produkcja – podobnie jak Resident Evil Village – nie otrzyma polskiej wersji językowej.