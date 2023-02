Resident Evil 4 Remake na ekskluzywnym gameplayu. Zobacz 12-minutowy materiał

Jeżeli czekacie niecierpliwie na premierę gry Resident Evil 4 Remake to możecie sobie to czekanie troszkę umilić, ponieważ na kanale serwisu Game Informer pojawił się ekskluzywny zapis rozgrywki ze wspomnianego tytułu. Tym razem mamy do czynienia z filmikiem trwającym nieco ponad 12 minut.