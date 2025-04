Ogrodnictwo w Tales of the Shire jednym z kluczowych elementów gry. Nowe informacje o relaksującej odsłonie Władcy Pierścieni

Weta Workshop ujawniło szczegóły dotyczące rozgrywki w Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game. W grze pojawi się gotowanie, dekorowanie i ogrodnictwo.

Tales of the Shire to dość nietypowa produkcja ze świata Władcy Pierścieni. Jednym z kluczowych aspektów gry jest miłość do natury i ochrona świata, który warto pielęgnować i bronić. Twórcy szczególnie podkreślają znaczenie przyrody w Bywater, nawiązując do Tolkiena, który w swoich dziełach kładł duży nacisk na piękno drzew i konieczność dbania o naturę. Pielęgnowanie ogrodu będzie kluczowym elementem Tales of the Shire Chociaż Tales of the Shire to coś więcej niż tylko symulator rolniczy, sadzenie, uprawa i zbieranie plonów, stanowi to istotny element zabawy. Gracze będą mogli tworzyć przepiękne ogrody, pełne kwiatów, warzyw i innych roślin, które można wykorzystać jako dekoracje lub składniki do gotowania.

Ogrodnictwo od dawna jest kluczowym elementem gier w stylu cozy, zwłaszcza tych związanych z farmami. Tales of the Shire będzie wspierać także inne aktywności, takie jak wspomniane gotowanie, ale i dekorowanie domostw i budowanie relacji z mieszkańcami Bywater. Aby było to angażujące, system musi być intuicyjny, realistyczny i nagradzać graczy za ich wysiłki. Najnowsze informacje dotyczą rozbudowanego systemu ogrodnictwa, który pozwala graczom na swobodne rozmieszczanie grządek w wyznaczonej przestrzeni. Gracze mogą wybierać spośród różnych kształtów i rozmiarów grządek, a ich rozmieszczenie nie jest ograniczone do siatki, co daje pełną dowolność w projektowaniu ogrodu.

Po ustawieniu grządek będzie można sadzić nasiona kwiatów i warzyw, które wymagają regularnego podlewania. Następnie ogród rozkwitnie, tworząc idealną scenerię do organizowania przyjęć na świeżym powietrzu. Zebrane plony posłużą jako ozdoby lub składniki do przepisów kulinarnych. Na ten moment nie wiadomo, jakie dokładnie gatunki roślin będzie można uprawiać ani czy dostępna będzie mechanika krzyżowania odmian, jak w Animal Crossing. Twórcy potwierdzili jednak, że mieszkańcy Bywater mogą przesyłać graczowi nasiona, co może być jednym ze sposobów na zdobycie rzadszych roślin. Dzięki elastycznemu systemowi ogrodnictwa, który nie ogranicza się do siatki, Tales of the Shire wyróżnia się na tle innych gier typu cozy. W przeciwieństwie do Animal Crossing, w którym przyroda pełni rolę tła, tutaj jest ona centralnym motywem produkcji. Jeśli ogrodnictwo zostanie odpowiednio rozwinięte i dostosowane do graczy, może stać się największym atutem Tales of the Shire i głównym powodem, dla którego gracze będą chcieli wracać do Bywater. Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game zadebiutuje 29 lipca 2025 roku. Pytanie tylko, czy gracze czekający od lat na dobrą grę z uniwersum Władcy Pierścieni, oczekują właśnie takiej produkcji?