Tales of the Shire na nowej rozgrywce. Twórcy ujawnili też kolejne szczegóły

Dyrektor kreatywnych zdradził nieco informacji na temat głównych filarów rozgrywki.

Nieco ponad miesiąc temu dowiedzieliśmy się, że Tales of the Shire nie zadebiutuje w terminie. Gra miała okazać się w marcu, ale twórcy poinformowali, że potrzebują więcej czasu na dopracowanie swojej produkcji. Na szczęście deweloperzy postanowili umilić nam okres oczekiwania na wspomniany tytuł i opublikowali nowy gameplay trailer z nadchodzącej gry skierowanej do fanów Władcy Pierścieni. Twórcy Tales of the Shire prezentują nowy zwiastun i dzielą się szczegółami W sieci pojawił się nie tylko nowy zwiastun Tales of the Shire, ale także kilka szczegółów. Stephen Lambert – dyrektor kreatywny – we wpisie opublikowanym na oficjalnym blogu PlayStation opowiedział nieco o głównych filarach rozgrywki. Zgodnie z przekazanymi informacjami we wspomnianej produkcji gracze będą skupiać się przede wszystkim na budowaniu relacji, gotowaniu, ogrodnictwie, łowieniu ryb i „wykonywaniu spokojnych czynności”.

Relacje z innymi postaciami mają odgrywać „bardzo ważną” rolę w Tales of the Shire. Zacieśnianie więzi pozwoli poznać lepiej zarówno samego bohatera, jak i historię. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by gracze żyli życiem własnego hobbita. W budowaniu relacji z innymi postaciami kluczową rolę mają natomiast odgrywać wspólne posiłki. Przygotowanie uczty ma być niezwykle pracochłonne, ponieważ w pierwszej kolejności gracze będą musieli zdobyć niezbędne składniki. W tym celu będzie trzeba m.in. udać się na targ, wyhodować warzywa czy złowić ryby.

GramTV przedstawia:

Proces gotowania w Tales of the Shire nie ma natomiast polegać jedynie na łączeniu składników. Gracze będą musieli zwracać uwagę na dodawane ilości przypraw, a także odpowiednie mieszanie potraw. Jeśli przygotowane przez użytkowników jedzenie zasmakuje ich gościom, to wtedy ich relacje się polepszą. Więcej szczegółów znajdziecie we wpisie na blogu PlayStation, a także w materiale wideo na dole wiadomości. Na koniec warto przypomnieć, że premiera Tales of the Shire zaplanowana jest na 29 lipca 2025 roku. Nowa produkcja skierowana do miłośników Władcy Pierścieni zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Zgodnie z zapowiedziami gra będzie dostępna w polskiej wersji językowej (napisy).

Mikołaj Ciesielski Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.