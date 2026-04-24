Oferta Weekendowa na Steam powraca. Setki gier PC z rabatami do -95%

W Steam ruszyła kolejna odsłona Oferty Weekendowej. Tym razem gracze mogą liczyć na rabaty sięgające nawet -95%, obejmujące szeroki przekrój gier – od dużych hitów po starsze, kultowe produkcje. Wśród dostępnych ofert pojawiły się także tytuły w historycznie najniższych cenach.
Oferta Weekendowa na Steam – najlepsze gry
W aktualnej promocji znajdziemy wiele znanych produkcji w znacznie niższych cenach. Oto najbardziej interesujące z nich:
- The Saboteur – 9,98 zł (-80%)
- Persona 5 Royal – 51,80 zł (-80%)
- Battlefield 2042 – 13,49 zł (-95%)
- Half-Life: Alyx – 68,74 zł (-75%)
- Team Sonic Racing – 42,49 zł (-75%)
- Little Nightmares II – 19,35 zł (-85%)
- Burnout Paradise Remastered – 22,47 zł (-75%)
- Alice: Madness Returns – 9,98 zł (-80%)
- Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered – 29,85 zł (-85%)
- Garry's Mod – 17,99 zł (-50%)
