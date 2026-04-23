Wyprzedaż Golden Week na Steam. Gry japońskiego wydawcy nawet 90% taniej

W Steam wystartowała kolejna tematyczna wyprzedaż. Golden Week – Spike Chunsoft Sale skupia się na grach japońskiego wydawcy, oferując rabaty sięgające nawet -90%. Wśród przecenionych produkcji znajdziemy zarówno klasyki, jak i nowsze tytuły dostępne na PC w znacznie niższych cenach.
Golden Week – Spike Chunsoft Sale na Steam
W ramach promocji przeceniono wiele charakterystycznych gier, w tym visual novel, przygodówki oraz produkcje RPG. Oto najlepsze:
- Slitterhead – 91,60 zł (-60%)
- Zanki Zero: Last Beginning – 21,49 zł (-90%)
- Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness – 32,24 zł (-85%)
- STEINS;GATE 0 – 31,24 zł (-75%)
- Way of the Samurai 4 – 8,99 zł (-90%)
- Master Detective Archives: RAIN CODE Plus – 137,49 zł (-50%)
- AI: The Somnium Files – 22,99 zł (-75%)
- Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate – 16,00 zł (-80%)
- Re:ZERO -Starting Life in Another World- The Prophecy of the Throne – 21,49 zł (-90%)
