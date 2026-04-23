Kolejna gra za darmo na Steam. Oryginalny horror rozdawany w prezencie

Nie tylko Epic Games Store ma dzisiaj do zaoferowania swoim użytkownikom darmową grę. Również Steam rozdaje w prezencie kolejny tytuł całkowicie za darmo. Tym razem gracze mogą bezpłatnie przypisać do swojego konta psychologiczny horror 8AM. Produkcja zadebiutowała na rynku w marcu 2024 roku. W regularnej cenie 8AM kosztuje tylko 7,55 zł, ale sądząc po opiniach użytkowników, warto sprawdzić ten tytuł. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły promocji.

8AM wciąga gracza w enigmatyczną i pełną napięcia grę obserwacji oraz podejmowania decyzji, spowitą niepojętą aurą tajemnicy. W tej produkcji znajdujesz się w pomieszczeniu, pozbawiony jakiejkolwiek pamięci lub wiedzy o swoim celu i o tym, jak się tam znalazłeś. Jedynymi towarzyszami twojej samotnej czujności są zestaw urządzeń oraz komputer, stanowiący twoje okno na świat zewnętrzny, łączący cię wyłącznie z systemem kamer monitoringu pozornie zwyczajnego domu. Dom zamieszkuje rodzina, której życie zdaje się toczyć normalnie aż do momentu, gdy zegar wybije północ. Od tej chwili, gdy kolejne godziny powoli zbliżają się do świtu, stajesz się świadkiem serii zdarzeń, które można uznać za zwyczajne lub głęboko niepokojące. Charakter tych wydarzeń jest bardzo różnorodny, od widmowych postaci przemykających korytarzami w ciemności, przez przejawy zjawisk paranormalnych, które wymykają się wszelkiej logice, aż po dziwne zachowania domowników, takie jak lunatykowanie, mogące skrywać coś znacznie bardziej złowrogiego – czytamy w oficjalnym opisie gry na Steam.

Kolejna darmowa gra PC na Steam

Jeżeli chcecie odebrać darmowe 8AM, to udajcie się pod ten adres. Wystarczy kliknąć „Dodaj do konta”. Promocja trwa przez ograniczony czas, tylko do 27 kwietnia do godziny 19:00 czasu polskiego.