Wuthering Waves bije rekord na Steam po dodaniu Lucy i Rebeki z Cyberpunk: Edgerunners

Aktualizacja 3.4 do Wuthering Waves, która zadebiutowała 8 czerwca, przyniosła jedną z najbardziej głośnych współprac w historii gry. Dodanie Lucy i Rebeki z anime Cyberpunk: Edgerunners przełożyło się na wyraźny wzrost zainteresowania tytułem na Steam, gdzie produkcja ustanowiła nowy rekord aktywności.

Wuthering Waves – Edgerunners napędza rekordy

Według danych SteamDB, gra osiągnęła szczyt na poziomie 49 497 jednoczesnych graczy, co plasuje ją wśród najchętniej ogrywanych tytułów na platformie. To wynik wyższy niż poprzedni rekord ustanowiony przy aktualizacji 3.0, która zwykle generuje największy ruch dzięki dużej ilości nowej zawartości i nagród.

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