Wuthering Waves bije rekord na Steam po dodaniu Lucy i Rebeki z Cyberpunk: Edgerunners

Kolaboracja z anime CD Projekt Red napędziła największy peak graczy w historii gry Kuro Games.
Aktualizacja 3.4 do Wuthering Waves, która zadebiutowała 8 czerwca, przyniosła jedną z najbardziej głośnych współprac w historii gry. Dodanie Lucy i Rebeki z anime Cyberpunk: Edgerunners przełożyło się na wyraźny wzrost zainteresowania tytułem na Steam, gdzie produkcja ustanowiła nowy rekord aktywności.
Wuthering Waves – Edgerunners napędza rekordy
Według danych SteamDB, gra osiągnęła szczyt na poziomie 49 497 jednoczesnych graczy, co plasuje ją wśród najchętniej ogrywanych tytułów na platformie. To wynik wyższy niż poprzedni rekord ustanowiony przy aktualizacji 3.0, która zwykle generuje największy ruch dzięki dużej ilości nowej zawartości i nagród.
Wczytywanie ramki mediów.
Warto podkreślić, że Wuthering Waves funkcjonuje na Steam dopiero od 2025 roku, choć pierwotnie zadebiutowało wcześniej na innych platformach - urządzeniach mobilnych i PS5. Sama współpraca z Cyberpunk: Edgerunners została dobrze przyjęta, ponieważ naturalnie wpisuje się w futurystyczny, sci-fantasy klimat gry.
Na sukces crossoveru zareagował również Paweł Sasko, jeden z projektantów Cyberpunk 2077 i dyrektor Cyberpunk 2. W swoich wypowiedziach zdradził, że skala reakcji społeczności przerosła jego oczekiwania, szczególnie jeśli chodzi o fanowskie memy, cosplaye i prace artystyczne.
GramTV przedstawia:
W przeszłości zrobiliśmy mnóstwo kolaboracji, małych i ogromnych, i nigdy nie widziałem tak szalonej reakcji ze strony społeczności. Jestem powalony głębokością i jakością cosplayów, prac artystycznych i memów
Wuwa i Kuro mają ogromne szczęście, że mają tak namiętną i oddaną bazę graczy.
Jak już wspomnieliśmy, Wuthering Waves jest dostępne na PC, PlayStation 5 i urządzeniach mobilnych.
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