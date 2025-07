The Odyssey w pierwszym zwiastunie. Materiał wyciekł do sieci

Od dzisiaj w amerykańskich kinach rozpoczęto emisję pierwszego zwiastuna The Odyssey, czyli najnowszego filmu Christophera Nolana, który opowie mitologiczną historię Odyseusza. Trailer pierwotnie miał pojawić się przed seansami Jurassic World: Odrodzenie, ale najwyraźniej grany jest również przed innymi filmami. Do premiery wielkiego widowiska pozostał nieco ponad rok, a oczekiwana produkcja już doczekała się pierwszej zapowiedzi, a teraz jedna z osób zdołała nagrać zwiastun i opublikować go w sieci. Materiał nie zdradza zbyt wiele, ale pozwala zobaczyć bohaterów granych przez Toma Hollanda, Matta Damona oraz Jon Bernthal.

The Odyssey – pierwszy zwiastun wyciekł do sieci

Zwiastun błyskawicznie usuwany jest z sieci, ale znajdziecie go zarówno na YouTubie, jak i w serwisie X, czy na Reddicie. W razie, gdyby poniższe linki nie działały, teaser The Odyssey znajdziecie we wspomnianych serwisach.