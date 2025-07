The Odyssey krytykowane po pierwszym zwiastunie. Dla niektórych powód może być absurdalny

Zwiastun najnowszego projektu Christophera Nolana, The Odyssey, jeszcze nie trafił oficjalnie do sieci, ale już wzbudza intensywne dyskusje. Krótki teaser filmu można obecnie zobaczyć wyłącznie przed pokazami Jurassic World: Odrodzenie, jednak nagrania w niskiej jakości szybko trafiły do sieci. Chociaż wielu widzów jest zachwyconych podejściem reżysera do klasycznego mitologicznego eposu, tak wśród niektórych duże poruszenie wywołał dźwięk a konkretniej wypowiadane przez aktorów dialogi z amerykańskim akcentem. Dostało się również odtwórcom ról, czyli Tomowi Hollandowi oraz Jonowi Bernthalowi.

The Odyssey – pierwszy zwiastun nie zachwycił?

Wielu widzom nie spodobało się, że aktorzy mówią z wyraźnym amerykańskim akcentem, który ma nie pasować do postaci ze starożytnej Grecji. Dla niektórych jest on „przesadzony”, a serwis World of Reel zauważa, że postać Bernthala mówi „gardłowym głosem”, jakby „przygotowywał się do bójki w barze”. Krytyka spada również na Hollanda oraz narratora, którzy brzmią jak Amerykanie z czasów wojny secesyjnej. Nie brakuje jednak wpisów w mediach społecznościowych, które bronią amerykańskiego akcentu.