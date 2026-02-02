Czy to ona zagra Helenę Trojańską w Odysei? Elon Musk zabrał głos

Te plotki krążą w sieci już od jakiegoś czasu – nie zostały potwierdzone, ale nie zostały też zdementowane.

Wokół najnowszego filmu Christophera robi się gorąco za sprawą ujawniania szczegółów castingowych. Wszystko wskazuje na to, że Travis Scott nie będzie jedyną niespodzianką obsadową tej produkcji. Najwięcej dyskusji wywołuje bowiem postać, którą ma zagrać Lupita Nyong’o, znana z oscarowego występu w Zniewolony. 12 Years a Slave. Fani MCU kojarzą ją także z roli w Czarnej Panterze. Według krążących od jakiegoś czasu informacji to właśnie ona wcieli się w Helenę Trojańską.

Czy to ona zagra Helenę Trojańską?

Temat niespodziewanie podchwycił Elon Musk, który w weekend skrytykował Nolana w serwisie X, zarzucając mu utratę „integralności”. Wpis miliardera odnosił się do domniemanego castingu Nyong’o i sugerował, że reżyser miałby przedkładać współczesne idee różnorodności nad wierność historycznym i literackim wyobrażeniom. Choć Musk nie rozwinął swojej myśli, jego komentarz wystarczył, by rozpętać internetową burzę – zwłaszcza że obserwuje go ponad 220 milionów użytkowników.