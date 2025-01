Pierwsze nagranie z planu The Odyssey. Kto zagra głównego bohatera nowego filmu Christophera Nolana?

Prace przygotowujące plan nowego filmu brytyjskiego reżysera już trwają. Do sieci trafiło pierwsze nagranie.

The Odyssey jest jednym z najważniejszych filmów zaplanowanych na przyszły rok. Według niedawnych doniesień będzie to najdroższy film Christophera Nolana, który pochłonie aż 250 milionów dolarów, czyli tyle samo, ile Mroczny Rycerz Powstaje. Film oparty został na słynnej twórczości Homera, więc możemy spodziewać się wielu epickich scen. Brytyjski reżyser znany jest z wykorzystywania praktycznych efektów specjalnych i budowania monumentalnych scenografii. Jedną z takich budowli możemy zobaczyć na pierwszym nagraniu z planu Odysei Nolana.

The Odyssey – pierwsze nagranie z planu nowego filmu Christophera Nolana

Krótkie nagranie zostało opublikowane przez francuskojęzyczne fanowskie konto Toma Hollanda. Na materiale zaprezentowano fragment budowanej scenografii w mieście Aït-Ben-Haddou w Maroku. Zdjęcia mają rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu i potrwać do kwietnia. Oprócz planu w Maroku The Odyssey będzie kręcony również we Włoszech oraz Wielkiej Brytanii.

