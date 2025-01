Obsada The Odyssey z kolejną gwiazdą. Christopher Nolan zaprosił znanego aktora

Ruszyły już prace przygotowawcze na planie The Odyssey, czyli kolejnego epickiego filmu Christophera Nolana. Niedawno do sieci trafiło nagranie z planu, pokazujące budowanie scenografii, a teraz oficjalnie potwierdzono dołączenie kolejnego aktora do obsady. Brytyjski reżyser tym razem zaprosił Jona Bernthala, z którym wcześniej nie miał jeszcze okazji współpracować.

The Odyssey – Jon Bernthal dołączył do obsady nowego filmu Christophera Nolana

Bernthal najbardziej znany jest szerokiej publiczności rolą Punisher,a w której to powróci w nadchodzącym Daredevil: Odrodzenie, która to produkcja Marvela niedawno otrzymała pierwszy oficjalny zwiastun. Aktor zagrał również w takich popularnych filmach i serialach, jak The Walking Dead, The Bear, King Richard: Zwycięska rodzina, Baby Driver, Sicario oraz Księgowy.