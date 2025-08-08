Odyseja nakręcona. Christopher Nolan zakończył pracę na planie swojego epickiego widowiska na rok przed premierą

Po siedmiu miesiącach zdjęć zakończyła się produkcja Odysei Christophera Nolana. Jeszcze na początku lipca pierwszy zwiastun filmu trafił do kin i niespodziewanie został skrytykowany z absurdalnego powodu. Chociaż materiał wciąż nie trafił do sieci, to widzowie nie mają się co martwić. Jak potwierdzili członkowie ekipy filmowej, w tym kierowniczka działu scenografii, właśnie dzisiaj odbył się ostatni dzień na planie The Odyssey.

Odyseja – koniec zdjęć na planie nowego widowiska Christophera Nolana

Film, oparty na klasycznym eposie Homera, kręcony był w imponującej liczbie lokalizacji na całym świecie. Prace zdjęciowe rozpoczęły się w Maroku, a następnie przeniosły się do Grecji, Włoch, Malty, Szkocji, Islandii i w końcu Los Angeles. Pod względem produkcyjnym film odzwierciedla epicką podróż Odyseusza, której hołd oddaje sam tytuł.