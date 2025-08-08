Odyseja nakręcona. Christopher Nolan zakończył pracę na planie swojego epickiego widowiska na rok przed premierą

Po siedmiu miesiącach zdjęć zakończyła się produkcja Odysei Christophera Nolana. Jeszcze na początku lipca pierwszy zwiastun filmu trafił do kin i niespodziewanie został skrytykowany z absurdalnego powodu. Chociaż materiał wciąż nie trafił do sieci, to widzowie nie mają się co martwić. Jak potwierdzili członkowie ekipy filmowej, w tym kierowniczka działu scenografii, właśnie dzisiaj odbył się ostatni dzień na planie The Odyssey.
Odyseja – koniec zdjęć na planie nowego widowiska Christophera Nolana
Film, oparty na klasycznym eposie Homera, kręcony był w imponującej liczbie lokalizacji na całym świecie. Prace zdjęciowe rozpoczęły się w Maroku, a następnie przeniosły się do Grecji, Włoch, Malty, Szkocji, Islandii i w końcu Los Angeles. Pod względem produkcyjnym film odzwierciedla epicką podróż Odyseusza, której hołd oddaje sam tytuł.
To było szaleństwo. Kręciliśmy wszędzie - cała Europa, wszystkie te niesamowite lokacje, bo podróż Odyseusza trwa dziesięć lat. To dziki projekt - powiedział koordynator kaskaderów James Newman.
Budżet produkcji wynosi około 250 milionów dolarów. Za zdjęcia odpowiada stały współpracownik Nolana, Hoyte Van Hoytema, a całość kręcona była przy użyciu kamer IMAX nowej generacji. Zainteresowanie filmem jest już ogromne i przedsprzedaż biletów IMAX ruszyła miesiąc temu i zakończyła się w ciągu 24 godzin.
W obsadzie nowego filmu Christophera Nolana znaleźli się: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Jon Bernthal, Charlize Theron, Elliot Page, Samantha Morton, John Leguizamo, Benny Safdie, Bill Irwin, Himesh Patel, Will Yun Lee, Ryan Hurst oraz Jesse Garcia.
Przypomnijmy, że kinową premierę The Odyssey wyznaczono na 17 lipca 2026 roku.
