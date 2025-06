Odyseja jest nadal kręcona - udało się zrealizować zaledwie połowę zdjęć. Czy Christopher Nolan zdąży do premiery?

Choć zdjęcia do Odysei Christophera Nolana trwają już od niemal pięciu miesięcy, produkcja filmu dopiero osiągnęła półmetek. Prace rozpoczęły się w lutym, a ekipa ma już za sobą lokacje w Maroku, Grecji, Włoszech i Los Angeles. Teraz produkcja przenosi się do Szkocji. Warto dodać, że przed Nolanem są jeszcze zdjęcia w Irlandii, Islandii oraz Wielkiej Brytanii.

W roli Odyseusza zobaczymy Matta Damona, a towarzyszy mu imponująca obsada: Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Lupita Nyong’o, Jon Bernthal oraz Mia Goth, która tuż po zakończeniu zdjęć ma udać się na odległą galaktykę.

Odyseja ma mieć premierę 17 lipca 2026 roku, a według nieoficjalnych informacji pierwszy zwiastun może pojawić się już w przyszłym miesiącu – być może dołączony do pokazów Jurassic World: Odrodzenie. W przypadku przedłużających się zdjęć istnieją jednak obawy, że reżyser może nie zdążyć z postprodukcją przed premierą. Podróżowanie z kamerą po świecie potwierdza jednak to, co wiemy już od jakiegoś czasu – że będzie to najbardziej ambitny projekt w dorobku Nolana.