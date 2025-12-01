Nadchodzi nowa era Godzilli. Odmieni tę serię na zawsze

Dziwny, ale intrygujący pomysł mają twórcy nowej produkcji z Królem Potworów.

Godzilla od ponad siedmiu dekad pozostaje jedną z największych ikon popkultury, ale jej przyszłość może być dziwniejsza, niż ktokolwiek mógł przypuszczać przez te wszystkie lata. Oficjalny japoński profil marki w mediach społecznościowych ogłosił, że trwają prace nad zupełnie nowym serialem anime, który odmieni oblicze całej serii. Godzilla – powstaje nowe anime, w której główny bohater będzie dysponował mocą Króla Potworów Według informacji udostępnionych w mediach społecznościowych produkcja opowie historię chłopca obdarzonego mocą samej Godzilli. To zupełnie nieoczekiwany kierunek, gdyż dotychczas żadna z wersji nie przedstawiała potwora w relacji z ludzkim bohaterem, który faktycznie dysponuje jego nadnaturalnymi umiejętnościami.

W poście towarzyszącym zapowiedzi pojawiła się grafika z młodym protagonistą wystrzeliwującym z dłoni słynny atomowy promień, co natychmiast rozpaliło wyobraźnię fanów. Twórcy nie zdradzili jednak szczegółów dotyczących tytułu, daty premiery, platformy streamingowej ani studia odpowiedzialnego za animację. W komunikacie przekazano jedynie krótki opis zapowiadający koncepcję serialu. Premiera na całym świecie. Nowa seria anime o Godzilli w produkcji. Po raz pierwszy w ponad 70-letniej historii bohaterem będzie chłopiec, który posiada moc Godzilli. Czy ten chłopiec jest człowiekiem czy Godzillą? Wczytywanie ramki mediów.

Zarys fabuły sugeruje, że twórcy mogą spróbować połączyć markę z elementami klasycznych shonenów. Jeśli bohater będzie wykorzystywał potężne zdolności w starciach z przeciwnikami o podobnych nadludzkich talentach, serial może stylistycznie przypominać tytuły pokroju Naruto lub One Piece. Nie można wykluczyć, że na ekranie pojawią się młodzi użytkownicy mocy inspirowanych innymi kultowymi kaiju. Otwierałoby to drogę do starć z przeciwnikami wzorowanymi na Rodanie, Kingu Ghidorze czy Mechagodzilli, co wprowadziłoby do świata Godzilli zupełnie nową dynamikę. Taka formuła mogłaby okazać się ogromnym sukcesem, tym bardziej że serie shonen nastawione na widowiskowe pojedynki cieszą się obecnie rekordową popularnością na platformach takich jak Crunchyroll. Nowe anime ma również szansę odczarować dotychczasowe niepowodzenia marki na tym polu. Poprzednie produkcje, w tym filmowa trylogia Planet of the Monsters, czy serial Singular Point, spotkały się z chłodnym przyjęciem. Druga z wymienionych produkcji była szczególnie rozczarowująca, zwłaszcza że odpowiadały za nią uznane studia Bones i Orange.

