Macaulay Culkin nie nazywa się już Macaulay Culkin

To brzmi jak żart, ale żartem nie jest.

Macaulay Culkin to aktor, który kojarzy nam się głównie z tym, że jako dziecko poradził sobie lepiej z włamywaczami niż większość dorosłych. Znamy go także z dużego dystansu do siebie i niewybrednego humoru. Udowadnia to po raz kolejny tym, że postanowił zmienić swoje nazwisko. Jego nowe drugie imię brzmi jak żart.

Macaulay Culkin to teraz Macaulay Macaulay Culkin Culkin

Jego drugie imię dotychczas brzmiało Carson. A teraz zostało zamienione na… Macaulay Culkin. Efekt? Aktor nazywa się teraz Macaulay Macaulay Culkin Culkin. Brzmi jak błąd w formularzu, ale to fakt.