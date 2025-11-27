Macaulay Culkin nie nazywa się już Macaulay Culkin

Macaulay Culkin to aktor, który kojarzy nam się głównie z tym, że jako dziecko poradził sobie lepiej z włamywaczami niż większość dorosłych. Znamy go także z dużego dystansu do siebie i niewybrednego humoru. Udowadnia to po raz kolejny tym, że postanowił zmienić swoje nazwisko. Jego nowe drugie imię brzmi jak żart.
Macaulay Culkin to teraz Macaulay Macaulay Culkin Culkin
Jego drugie imię dotychczas brzmiało Carson. A teraz zostało zamienione na… Macaulay Culkin. Efekt? Aktor nazywa się teraz Macaulay Macaulay Culkin Culkin. Brzmi jak błąd w formularzu, ale to fakt.
Cała sprawa nie jest jednak skutkiem kryzysu tożsamości, lecz internetowej zabawy. Jeszcze w 2018 roku Culkin wrzucił do sieci ankietę, w której poprosił fanów, by wybrali mu nowe drugie imię. Internauci, jak to internauci, podeszli do sprawy z fantazją – wśród propozycji znalazły się m.in. The McRib Is Back czy Kieran (hołd dla brata znanego z Sukcesji). Zwyciężyła jednak najbardziej przewrotna opcja: Macaulay Culkin. Aktor tłumaczy dziś tę decyzję z pełną powagą, z której zapewne sam nie do końca zdaje sobie sprawę:
W sondzie zwyciężył Macaulay Culkin, więc nazywam się teraz Macaulay Macaulay Culkin Culkin. Gdy podejdzie do mnie na lotnisku ktoś i zapyta, czy to ja jestem Macualay Culkin, będę mógł odpowiedzieć, że jest to moje drugie imię. Zmieniłem więc nazwisko dla tego jednego żartu.
Wszystko to powiedział podczas wydarzenia A Nostalgic Night With Macaulay Culkin z okazji 35-lecia premiery Kevina samego w domu. Podczas tego samego eventu aktor wyraził też otwartość na pomysł powrotu do serii, dzięki której stał się popularny. Choć na to także należy brać dużą poprawkę.
