Oczekiwany film z dinozaurami częścią popularnego uniwersum science fiction? Twórca odpowiada

Część widzów uznała, że ta produkcja może należeć do tej serii.

Koniec ulicy Dębowej zapowiada się na jeden z najbardziej tajemniczych filmów science fiction tego roku. Tytuł wyprodukowany przez J.J. Abramsa opowie o rodzinie, której spokojna ulica niespodziewanie trafia do świata pełnego dinozaurów i prehistorycznych stworzeń. Reżyser filmu odniósł się również do spekulacji dotyczących możliwego związku z serią Cloverfield. Koniec ulicy Dębowej należy do uniwersum Cloverfield? Za scenariusz, reżyserię oraz produkcję filmu odpowiada David Robert Mitchell, twórca znany między innymi z horroru Coś za mną chodzi. Nowa historia skupia się na rodzinie Plattów, której spokojne życie na przedmieściach zostaje gwałtownie przerwane przez niewytłumaczalne wydarzenie. Ulica, przy której mieszkają bohaterowie, zostaje w tajemniczy sposób przeniesiona do miejsca zamieszkanego przez dinozaury oraz inne prehistoryczne stworzenia. Od tej chwili członkowie rodziny muszą walczyć o przetrwanie i znaleźć sposób na poradzenie sobie w całkowicie obcym środowisku.

W rodziców wcielają się Ewan McGregor oraz Anne Hathaway. Ich dzieci zagrają Christian Convery, znany z serialu Łasuch, a także Maisy Stella, która występowała wcześniej w serialu Nashville. Producentem filmu jest J.J. Abrams, dlatego wokół projektu szybko pojawiły się spekulacje dotyczące jego możliwego związku z serią Cloverfield. Podczas rozmowy z magazynem SFX David Robert Mitchell został zapytany, czy jego nowe dzieło rzeczywiście stanowi kolejną odsłonę popularnego cyklu. Napisałem scenariusz, zanim w ogóle osobiście porozmawiałem z J.J. Abramsem. Możecie wyciągnąć z tego własne wnioski. Reżyser nie potwierdził bezpośredniego związku z franczyzą, ale jednocześnie nie zamknął tematu. Zasugerował, że widzowie mogą znaleźć w filmie pewne odpowiedzi, choć nie zamierza wyjaśniać wszystkiego jeszcze przed premierą. Z pewnością można znaleźć kilka odpowiedzi, ale nie chcę zbyt wiele tłumaczyć, zanim film trafi do kin. Mitchell podkreślił również, że ocena liczby oraz znaczenia tych odpowiedzi będzie zależała od indywidualnego podejścia odbiorcy: To subiektywna kwestia, czy ktoś uzna, że otrzymał wystarczająco dużo odpowiedzi.

GramTV przedstawia:

Seria Cloverfield rozpoczęła się w 2008 roku od filmu w reżyserii Matta Reevesa. W kolejnych latach rozwinięto ją za sprawą produkcji Cloverfield Lane 10 oraz Paradoks Cloverfield. Każdy z tych projektów początkowo powstawał jako niezależna historia, która dopiero później została zmodyfikowana tak, aby pasowała do uniwersum tworzonego pod nadzorem J.J. Abramsa. Nie byłby to również pierwszy przypadek, gdy produkcja studia Bad Robot wzbudzałaby podobne podejrzenia. Przed premierą filmu Operacja Overlord pojawiały się doniesienia sugerujące, że opowieść o żołnierzach walczących z nazistowskimi eksperymentami może być częścią Cloverfield. J.J. Abrams ostatecznie zaprzeczył jednak tym informacjom. W przypadku Koniec ulicy Dębowej potencjalne powiązania wydają się bardziej prawdopodobne. Przeniesienie całej ulicy do innego miejsca może przypominać wydarzenia z Paradoksu Cloverfield, gdzie awaria akceleratora cząstek doprowadziła do przeniesienia bohaterów do równoległej rzeczywistości. Największą przeszkodą może być jednak kwestia praw do marki. Koniec ulicy Dębowej powstaje dla Warner Bros., podczas gdy seria Cloverfield jest związana z wytwórnią Paramount Pictures. Nie oznacza to jednak, że połączenie obu projektów byłoby całkowicie niemożliwe. W przeszłości filmowcy znajdowali już sposoby na łączenie produkcji należących do różnych studiów. Dodatkowo film otrzymał kategorię wiekową PG-13, więc o wiele mniejszą, niż poprzednie odsłony Cloverfield. Równie prawdopodobne jest jednak, że J.J. Abrams postanowił pozostawić nowy film samodzielną historią. Bezpośrednia kontynuacja pierwszego Cloverfield znajduje się w przygotowaniu od dłuższego czasu, dlatego Koniec ulicy Dębowej może być osobnym projektem skierowanym do widzów szukających nowych opowieści science fiction, które nie są kolejnymi częściami znanych franczyz. Przypomnijmy, że Koniec ulicy Dębowej zadebiutuje w kinach 14 sierpnia tego roku i wtedy dowiemy się, czy produkcja jest częścią większego uniwersum.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.