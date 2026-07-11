Nadchodzący film science fiction o dinozaurach ma pod jednym względem dogadać się z Jurassic World

Ujawniono nowe szczegóły wakacyjnego widowiska.

Choć Koniec ulicy Dębowej trafi do kin dopiero za kilka tygodni, Warner Bros. ujawniło nowe informacje na temat widowiska science fiction Davida Roberta Mitchella. Produkcja otrzymała już oficjalną kategorię wiekową, a pod tym względem wyraźnie podąża ścieżką wyznaczoną przez serię Jurassic World. Dinozaury ponownie dla szerokiej publiczności Amerykańska organizacja MPA przyznała Końcowi ulicy Dębowej kategorię PG-13. Oznacza to, że – podobnie jak filmy z serii Jurassic World – produkcja będzie mogła zaoferować napięcie, sceny akcji i starcia z prehistorycznymi gadami, jednocześnie pozostając dostępna dla szerokiego grona widzów.

Przy okazji ujawniono również oficjalny czas trwania filmu. Koniec ulicy Dębowej potrwa 1 godzinę i 39 minut, czyli nieco krócej, niż sugerowały ubiegłoroczne pokazy testowe. Za reżyserię odpowiada David Robert Mitchell, twórca znakomicie przyjętego horroru Coś za mną chodzi. Tym razem postawił jednak na połączenie science fiction, kina przygodowego i thrillera.

GramTV przedstawia:

Akcja rozgrywa się w latach 80. i skupia się na rodzinie mieszkającej na spokojnym amerykańskim przedmieściu. Ich życie wywraca się do góry nogami, gdy cała ulica zostaje w tajemniczych okolicznościach przeniesiona do czasów prehistorycznych. Od tego momentu bohaterowie muszą walczyć o przetrwanie w świecie pełnym dinozaurów i innych zagrożeń. W obsadzie znaleźli się Ewan McGregor, Anne Hathaway, Christian Convery oraz Maisy Stella. Pierwsze osoby, które miały okazję zobaczyć film podczas pokazów testowych, porównują jego klimat do klasycznych produkcji Stevena Spielberga. Według nieoficjalnych opinii Koniec ulicy Dębowej ma łączyć napięcie z przygodowym charakterem i nostalgią za kinem lat 80., co dobrze współgra z decyzją o nadaniu mu kategorii PG-13. Koniec ulicy Dębowej zadebiutuje w kinach 14 sierpnia 2026 roku.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









