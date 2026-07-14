Tom Cruise jakiego nie znacie. Po miesiącach spekulacji zwiastun Digger wreszcie pokazuje szokującą metamorfozę

Twórcy przez długi czas ukrywali wygląd gwiazdora. Teraz nie ma już wątpliwości – Alejandro G. Iñárritu przygotował dla aktora jedną z najbardziej zaskakujących ról w całej karierze.

Przez wiele miesięcy wokół filmu Digger budowano aurę tajemnicy. Twórcy konsekwentnie unikali pokazywania Toma Cruise'a w nowej roli, a kolejne doniesienia jedynie podsycały spekulacje o spektakularnej metamorfozie aktora. Teraz wszystko stało się jasne. Do sieci trafił pierwszy zwiastun produkcji Alejandro G. Iñárritu, który pokazuje Cruise'a w zupełnie nieznanym dotąd wcieleniu.

Tom Cruise przechodzi jedną z największych metamorfoz w karierze

W Digger aktor wciela się w Diggera Rockwella – podstarzałego magnata naftowego z południowym akcentem, pokaźnym brzuchem i grubą charakteryzacją. Bohater odpowiada za globalną katastrofę ekologiczną, ale jednocześnie okazuje się jedyną osobą zdolną do jej powstrzymania. To właśnie prezydent Stanów Zjednoczonych, grany przez Johna Goodmana, powierza mu misję uratowania kraju. Według zapowiedzi film będzie łączył elementy politycznej satyry z katastroficznym widowiskiem i absurdalnym humorem.