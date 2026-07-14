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Tom Cruise jakiego nie znacie. Po miesiącach spekulacji zwiastun Digger wreszcie pokazuje szokującą metamorfozę

Jakub Piwoński
2026/07/14 08:10
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Twórcy przez długi czas ukrywali wygląd gwiazdora. Teraz nie ma już wątpliwości – Alejandro G. Iñárritu przygotował dla aktora jedną z najbardziej zaskakujących ról w całej karierze.

Przez wiele miesięcy wokół filmu Digger budowano aurę tajemnicy. Twórcy konsekwentnie unikali pokazywania Toma Cruise'a w nowej roli, a kolejne doniesienia jedynie podsycały spekulacje o spektakularnej metamorfozie aktora. Teraz wszystko stało się jasne. Do sieci trafił pierwszy zwiastun produkcji Alejandro G. Iñárritu, który pokazuje Cruise'a w zupełnie nieznanym dotąd wcieleniu.

Digger
Digger

Tom Cruise przechodzi jedną z największych metamorfoz w karierze

W Digger aktor wciela się w Diggera Rockwella – podstarzałego magnata naftowego z południowym akcentem, pokaźnym brzuchem i grubą charakteryzacją. Bohater odpowiada za globalną katastrofę ekologiczną, ale jednocześnie okazuje się jedyną osobą zdolną do jej powstrzymania. To właśnie prezydent Stanów Zjednoczonych, grany przez Johna Goodmana, powierza mu misję uratowania kraju. Według zapowiedzi film będzie łączył elementy politycznej satyry z katastroficznym widowiskiem i absurdalnym humorem.

Sam Cruise nie ukrywa, jak ważna jest dla niego ta rola.

Przez 40 lat przygotowywałem się do tego, by stać się tą postacią.

GramTV przedstawia:

Pierwsze materiały sugerują, że będzie to najbardziej nietypowe wcielenie gwiazdora od czasu brawurowego występu jako Les Grossman w Jajach w tropikach. W sieci już pojawiają się porównania do Doktora Strangelove'a Stanleya Kubricka, głównie za sprawą groteskowego tonu, politycznej satyry i ekscentrycznych bohaterów.

Za kamerą stanął zdobywca Oscara Alejandro G. Iñárritu, twórca Birdmana, Zjawy, Babel czy Amores Perros. Zdjęcia do filmu zrealizował trzykrotny laureat Oscara Emmanuel Lubezki. W obsadzie znaleźli się także Riz Ahmed, Jesse Plemons, Michael Stuhlbarg, Sandra Hüller, Sophie Wilde oraz Emma D'Arcy. Digger trafi do kin 2 października. Wszystko wskazuje na to, że będzie to jeden z najgłośniejszych i najbardziej dyskutowanych filmów tegorocznej jesieni.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/7/13/digger-trailer-is-here

Tagi:

Popkultura
trailer
zwiastun
film
kino
filmy
tom cruise
Alejandro González Iñárritu
satyra
nowy film
zapowiedź filmu
Digger
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 09:21

Super tylko nie jest o żaden wyczyn kiedy ktoś ma na sobie tyle tapety że go nie poznasz. Coś czuje że będzie tutaj odwrotność Irlandczyka. 

W Irlandczyku mieliśmy starego aktora odmłodzonego za pomocą CGI ale czego nie dali radę zmienić to tego że aktor poruszał się wg swojego wieku.

Tutaj widzimy sprawnego jeszcze Cruisea któy próbuje udawać kogoś starszego, w kiepskiej formie. 

A sam film to nie wiem - wygląda na komedię. Pewnie oglądnę. 




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