Po 7 latach zaginiona postać z oryginalnego Star Treka powróci do serii. Aktor przypadkowo zdradził niespodziankę

Ważna dla serii postać powróci w nowym serialu.

Jedna z ważnych postaci związanych z historią Spocka może wkrótce ponownie pojawić się w uniwersum Star Trek. James Frain opublikował zdjęcie w charakteryzacji Sareka, sugerując, że po siedmiu latach wrócił do swojej wcześniejszej roli. Fotografia szybko zniknęła jednak z profilu aktora. Star Trek – James Frain powróci do roli Sareka w nowych odcinkach Star Trek: Nieznane nowe światy James Frain, znany widzom Star Trek: Discovery, najprawdopodobniej ponownie wcieli się w Sareka. Aktor zamieścił na Instagramie zdjęcie, na którym miał charakterystyczne wulkańskie uszy i wyglądał tak, jak podczas wcześniejszych występów w serialu. W opisie wspomniał, że przebywał na planie kilku różnych produkcji oraz został zobowiązany do zachowania tajemnicy. Niedługo później cały wpis został usunięty.

Paramount nie potwierdził jeszcze oficjalnie udziału Fraina w żadnym nadchodzącym projekcie ze świata Star Trek. Najbardziej prawdopodobnym miejscem powrotu Sareka pozostaje jednak serial Star Trek: Nieznane nowe światy. Produkcja opowiada o wydarzeniach poprzedzających fabułę klasycznego Star Treka, a jedną z jej najważniejszych postaci jest młody Spock, grany przez Ethana Pecka. Powrót wulkańskiego ambasadora mógłby pozwolić twórcom na dokładniejsze przedstawienie jego skomplikowanej relacji z synem. W Star Trek: Discovery ujawniono, że Sarek był znacznie mocniej zaangażowany w wychowanie i karierę adoptowanej córki Michael Burnham niż w życie Spocka. Decyzja syna o dołączeniu do Gwiezdnej Floty zamiast Wulkańskiej Akademii Nauk doprowadziła również do poważnego konfliktu pomiędzy bohaterami.

GramTV przedstawia:

Amanda Grayson, ludzka żona Sareka i matka Spocka, pojawiła się już w drugim sezonie Star Trek: Nieznane nowe światy. W postać ponownie wcieliła się Mia Kirshner. Nieobecność Sareka wyjaśniono wówczas jego niechęcią do rozmowy z synem. Ewentualny powrót bohatera mógłby więc doprowadzić do pierwszego od dawna spotkania obu postaci i rozwinąć jeden z najważniejszych rodzinnych wątków Spocka. James Frain po raz ostatni zagrał Sareka w finale drugiego sezonu Star Trek: Discovery, zatytułowanym “Such Sweet Sorrow, Part 2”. Odcinek został wyemitowany w 2019 roku, dlatego nadchodzący występ oznaczałby powrót aktora do roli po siedmiu latach. Sarek zadebiutował jeszcze w klasycznym Star Trek: The Original Series, gdzie grał go Mark Lenard. Aktor powracał później jako ambasador w filmach Star Trek III: W poszukiwaniu Spocka, Star Trek IV: Powrót na Ziemię oraz Star Trek VI: Wojna o pokój. Pojawił się również w Star Trek: Następne pokolenie i użyczył głosu postaci w serialu animowanym.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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