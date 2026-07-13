Po 4 latach od skasowania genialnego science fiction od Ridleya Scotta, poznaliśmy powody anulowania serialu. Trzeci sezon był możliwy

Producent ujawnia kulisy nagłego anulowania serialu. Zdradził, że kolejne odcinki były planowane.

Wychowane przez wilki zakończyło się po zaledwie dwóch sezonach, pozostawiając widzów bez odpowiedzi na wiele kluczowych pytań. David W. Zucker, producent wykonawczy widowiska, ujawnił teraz, że ekipa była gotowa kontynuować historię, ale plany pokrzyżowały zmiany we władzach koncernu Warner Bros. Discovery. Wychowane przez wilki – ujawniono powody skasowania serialu science fiction przez HBO Max Od premiery ostatnich odcinków Wychowanych przez wilki minęły już cztery lata, jednak twórcy serialu nadal nie pogodzili się z jego nagłym zakończeniem. Produkcja science fiction, za którą odpowiadała między innymi firma Scott Free Productions należąca do Ridleya Scotta, miała otrzymać trzeci sezon. Prace nad kontynuacją zostały jednak wstrzymane po połączeniu WarnerMedia z Discovery.

Informację przekazał David W. Zucker podczas rozmowy przeprowadzonej w ramach wydarzenia Italian Global Series 2026. Producent wykonawczy przyznał, że studio było przygotowane do realizacji kolejnej odsłony, lecz sytuacja zmieniła się wraz z powstaniem Warner Bros. Discovery i objęciem kierownictwa przez Davida Zaslava. Byliśmy gotowi zrealizować kolejny sezon. Potem doszło do połączenia WarnerMedia i Discovery, pojawił się David Zaslav, a nasz trzeci sezon został odłożony na bok. Serial przedstawiał losy androidów, które po zniszczeniu Ziemi w wyniku wielkiej wojny docierały na planetę Kepler-22b. Maszyny zabrały ze sobą dwanaście ludzkich embrionów, aby stworzyć nowe społeczeństwo oparte na logice i pozbawione religijnych konfliktów. Ich plany zostały zagrożone przez przybycie wyznawców mitraizmu, którzy chcieli zbudować własną kolonię. W głównych rolach wystąpili Amanda Collin, Abubakar Salim, Travis Fimmel i Niamh Algar. Produkcja początkowo spotkała się z dość średnim odbiorem, lecz drugi sezon zdobył wyraźnie większe uznanie krytyków i widzów. Serial osiągał również solidne wyniki oglądalności, dlatego informacja o jego anulowaniu była dla fanów dużym zaskoczeniem.

GramTV przedstawia:

Zucker przyznał, że nadal liczy na możliwość powrotu do tego świata. Producent zauważył, że jeszcze niedawno nie spodziewał się, że powstaną serialowe produkcje osadzone w uniwersach Obcego oraz Łowcy androidów. Z tego powodu nie wyklucza, że Wychowane przez wilki również otrzyma kiedyś kolejną szansę. Osobiście chciałbym, abyśmy mogli pewnego dnia przywrócić Wychowane przez wilki. Nigdy nie sądziłem, że stworzymy seriale w światach Obcego albo Łowcy androidów, dlatego wciąż mam nadzieję, że ta produkcja także doczeka się swojego czasu. Słowa Zuckera potwierdzają wcześniejsze przypuszczenia Abubakara Salima. Aktor sugerował, że to właśnie połączenie firm i wynikające z niego zmiany organizacyjne doprowadziły do anulowania serialu. Informował również, że twórca produkcji Aaron Guzikowski oraz pozostali członkowie zespołu rozważali inne sposoby na zakończenie historii, choć prawdopodobnie nie w formie, na którą początkowo liczyli. Podobny los spotkał Westworld. Produkcja została anulowana podczas rozmów dotyczących piątego sezonu, który miał zakończyć całą opowieść. Zarówno Westworld, jak i Wychowane przez wilki zostały później usunięte z biblioteki HBO Max w ramach działań mających ograniczyć koszty związane z dystrybucją treści. Rozważano następnie udostępnienie obu seriali na bezpłatnych platformach utrzymujących się z reklam. Szanse na realizację pełnoprawnego trzeciego sezonu Wychowane przez wilki pozostają niewielkie, szczególnie że serial wciąż nie znalazł nowego domu streamingowego. Historia mogłaby jednak zostać dokończona w innej formie. W przeszłości anulowane produkcje otrzymywały dalszy ciąg w komiksach lub powieściach. Podobne rozwiązanie pozwoliłoby twórcom odpowiedzieć na pytania pozostawione po finale drugiego sezonu i zapewnić fanom oczekiwane zakończenie.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.