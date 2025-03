Kultowy film science fiction doczeka się kontynuacji po prawie 20 latach. Reżyser obiecuje „coś niesamowitego”

Zanim Matt Reeves wyreżyserował Batmana i dwie części serii o Planecie Małp, nakręcił niskobudżetowy film science fiction o ataku gigantycznych potworów na Nowy Jork. Projekt: Monster stało się nieoczekiwanym hitem, który zgarnął na całym świecie ponad 170 milionów dolarów. Produkcja zebrała spore grono oddanych fanów i w 2016 roku powstał pierwszy spin-off, Cloverfield Lane 10, który został jeszcze cieplej przyjęty. Wydawało się, że serię niestety pogrzebie Paradoks Cloverfield z 2018 roku, ale nieoczekiwanie Paramount Pictures w 2022 roku zapowiedziało Cloverfield 2. Za projekt miał odpowiadać Babak Anvari, reżyser Under the Shadow i Przypadkowego przechodnia. Od tamtego czasu niestety o tym projekcie nic nie słyszeliśmy, aż do teraz, kiedy twórca został ponownie zapytany o ten projekt.

Projekt: Monster – powstaje druga część kultowego science fiction z potworami

Kilka dni temu Anvari udzielił krótkiego wywiadu dla Countdown City Geeks podczas imprezy z okazji premiery jego najnowszego filmu Hallow Road, który debiutował na festiwalu SXSW. Zapytany o Cloverfield 2 nie zdradził żadnych szczegółów, ale jego odpowiedź mocno zasugerowała, że film nadal znajduje się w planach.