Octopath Traveler 2 na nowym trailerze

Octopath Traveler 2 po raz pierwszy zaprezentowane zostało podczas wrześniowego Nintendo Direct. Otrzymaliśmy wtedy krótki trailer oraz poznaliśmy datę premiery. W kontynuację tego niezwykle ciepło przyjętego jRPGa zagramy 24 lutego 2023 roku. Mamy ciekawe informacje dla wszystkich, którzy wyczekują najnowszej opowieści od studia Acquire. Twórcy podzielili się kolejnym wideo, które przybliży Wam dwójkę z ośmiu dostępnych w grze bohaterów. Materiał znajdziecie poniżej.

Nowości w Octopath Traveler 2

Wideo poświęcone zostało dwójce postaci, które nazwano: Partitio The Merchant i Osvald The Scholar. Z materiału możecie dowiedzieć się więcej na temat ich charakterów i zdolności. Twórcy opowiedzieli również o nowych sposobach na eksplorację i przemierzenie świata oraz przybliżyli sposób działania mechaniki utajonych mocy.



Jeśli chcecie dowiedzieć się, za co gracze pokochali Octopath Traveler, to zachęcam do zapoznania się z przygotowanymi przez nas recenzjami. Tutaj znajdziecie opinię na temat wersji na Nintendo Switch, a tutaj portu na PC.



Na koniec przypomnijmy, że Octopath Traveler 2 zadebiutuje na rynku 24 lutego przyszłego roku, a gra będzie dostępna na PC oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5 i Nintendo Switch.