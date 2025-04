Oblivion Remastered z easter eggiem ze Skyrima. Z oczywistych powodów zabrakło go w oryginalnej grze

W miniony wtorek bez żadnych zapowiedzi Bethesda wypuściła na rynek The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, czyli odświeżoną wersję kultowego RPG-a, pierwotnie wydanego w 2006 roku. Chociaż produkcja doczekała się mnóstwa ulepszeń, nie tylko w oprawie graficznej, to gracze już przygotowują mody. Jeszcze w czwartek ich liczba przekroczyła 200, a kolejne projekty są regularnie wypuszczane przez fanów. Zapewne możemy doczekać się również większych modyfikacji, w tym wprowadzenia różnych mechanik, a może i poszczególnych lokacji ze Skyrima. Jednak twórcy remastera nie zapomnieli o fanach piątej odsłony The Elder Scrolls i jeden z graczy odkrył świetny easter egg nawiązujący do Skyrima.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered zawiera nawiązanie do Skyrima

Użytkownik serwisu X o nicku sackchief zwrócił uwagę, że jeśli w Oblivion Remastered udamy się na szczyt Wieży Czarodzieja, na horyzoncie można dostrzec majestatyczną górę – The Throat of the World, najwyższy szczyt Skyrima, znany z zamieszkujących go członków zakonu Siwobrodych.

