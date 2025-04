Gracze nie czekali długo na modyfikacje. Oblivion Remastered z ponad 200 modami tuż po premierze

Zapowiedź i natychmiastowe wydanie odświeżonej wersji The Elder Scrolls IV: Oblivion spotkały się z niezwykle szybką reakcją zaangażowanej społeczności graczy. Zaledwie jeden dzień po debiucie Oblivion Remastered, użytkownicy komputerów osobistych zaczęli udostępniać swoje własne modyfikacje, których pojawiło się już ponad 200.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered zostało oficjalnie ogłoszone i udostępnione przez Bethesdę 22 kwietnia na konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz na komputerach osobistych. Przy produkcji wykorzystano silnik Unreal Engine 5, a deweloperzy wprowadzili ulepszenia graficzne i udogodnienia dostosowane do współczesnych standardów.

Wśród szybko pojawiających się modów w serwisie Nexus Mods, kilka koncentruje się na rozwiązaniu problemów z wydajnością. Przykładem jest modyfikacja o nazwie Ultimate Engine Tweaks, która ma na celu eliminację zacięć, poprawę płynności i stabilności wyświetlanych klatek na sekundę czy ulepszenie jakości obrazu.

Mod Difficulty Slider Fixed naprawia z kolei problematyczne, ogromne skoki mnożników obrażeń wynikające z ustawień poziomu trudności, co pozwala na bardziej szczegółową konfigurację. Dostępna jest także modyfikacja Full Map Unlocked, która odblokowuje wszystkie znaczniki mapy od samego początku przygody. Wszystkie mody do The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered znajdziecie w tym miejscu.

Na zakończenie przypomnijmy raz jeszcze, że The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ukazał się 22 kwietnia 2025 roku. Gra dostępna jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zagramy też w ramach PC Game Pass i Game Pass Ultimate.