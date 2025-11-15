Obecność 4 z datą premiery na HBO Max. Świetne wieści dla miłośników horrorów

Jakiś czas temu potwierdzono, że powstaje prequel serii Obecność. Tymczasem – jak się okazuje – już niedługo z najnowszą odsłoną popularnego cyklu będą mogli zapoznać się wszyscy abonenci HBO Max. Właściciele platformy ujawnili bowiem datę premiery filmu Obecność 4: Ostatnie namaszczenie we wspomnianym serwisie streamingowym.

Ujawniono datę premiery Obecność 4: Ostatnie namaszczenie na HBO Max

Zgodnie z przekazanymi informacjami Obecność 4: Ostatnie namaszczenie zadebiutuje na HBO Max już 21 listopada 2025 roku, a więc za niecały tydzień. Wiadomość ta z pewnością ucieszy wszystkich miłośników horrorów, którzy nie zdecydowali się obejrzeć wspomnianej produkcji w kinach. Na dole wiadomości znajdziecie natomiast zapowiedź debiutu najnowszej odsłony serii Obecność na platformie należącej do Warner Bros. Discovery.