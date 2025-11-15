Zaloguj się lub Zarejestruj

Obecność 4 z datą premiery na HBO Max. Świetne wieści dla miłośników horrorów

Mikołaj Ciesielski
2025/11/15 08:30
Wiemy, kiedy najnowsza odsłona serii Obecność zadebiutuje na platformie HBO.

Jakiś czas temu potwierdzono, że powstaje prequel serii Obecność. Tymczasem – jak się okazuje – już niedługo z najnowszą odsłoną popularnego cyklu będą mogli zapoznać się wszyscy abonenci HBO Max. Właściciele platformy ujawnili bowiem datę premiery filmu Obecność 4: Ostatnie namaszczenie we wspomnianym serwisie streamingowym.

Obecność 4: Ostatnie namaszczenie
Obecność 4: Ostatnie namaszczenie

Ujawniono datę premiery Obecność 4: Ostatnie namaszczenie na HBO Max

Zgodnie z przekazanymi informacjami Obecność 4: Ostatnie namaszczenie zadebiutuje na HBO Max już 21 listopada 2025 roku, a więc za niecały tydzień. Wiadomość ta z pewnością ucieszy wszystkich miłośników horrorów, którzy nie zdecydowali się obejrzeć wspomnianej produkcji w kinach. Na dole wiadomości znajdziecie natomiast zapowiedź debiutu najnowszej odsłony serii Obecność na platformie należącej do Warner Bros. Discovery.

Akcja filmu Obecność 4: Ostatnie namaszczenie dzieje się pięć lat po wydarzeniach z poprzedniej części. Ed i Lorraine Warrenowie przeszli na emeryturę po tym, jak Ed doznał zawału serca. Muszą jednak wznowić swoją aktywność jako demonologów, aby pomóc Jackowi i Janes Smurlom, którzy niedawno przeprowadzili się do nowego, wymarzonego domu. Szybko odkrywają, że jest on nawiedzony i to przez potężną demoniczną istotę.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że polska premiera filmu Obecność 4: Ostatnie namaszczenie miała miejsce 5 września 2025 roku. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Obecność 4: Ostatnie namaszczenie – recenzja filmu. Lustereczko powiedz przecie…

Źródło:https://youtu.be/YhaQ8xTqYK8

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

