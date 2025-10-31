Bez zaskoczenia. Obecność powróci z nowym filmem

Seria horrorów Obecność powróci w nowej odsłonie, mimo że niedawno zapowiadano jej zakończenie. Według najnowszych doniesień, Warner Bros. i New Line Cinema rozpoczęły prace nad filmem, który cofnie akcję do początków kariery Eda i Lorraine Warrenów.
Obecność – powstaje prequel serii
Za kamerą ma stanąć Rodrigue Huart, reżyser krótkometrażowych produkcji nagradzanych na festiwalach, takich jak Transylvanie, Trigger czy Real. Dla francuskiego twórcy będzie to debiut pełnometrażowy, ale studio podobno widzi w nim potencjał, by tchnąć świeże życie w jedną z najpopularniejszych marek grozy ostatniej dekady.
Scenariusz powierzono duetowi Richard Naing i Ian Goldberg, odpowiedzialnym za wcześniejsze części uniwersum, w tym Zakonnicę 2 oraz tegoroczny hit Obecność: Ostatnie namaszczenie. Choć umowy nie zostały jeszcze sfinalizowane, projekt ma już zielone światło i wstępny kierunek fabularny.
Nowy film ma skupić się na młodości Warrenów i ich pierwszych doświadczeniach z nadprzyrodzonymi zjawiskami. Z tego powodu nie wiadomo, czy Vera Farmiga i Patrick Wilson ponownie wcielą się w słynne małżeństwo egzorcystów. Możliwe, że role zostaną obsadzone na nowo, by opowiedzieć sam początek ich historii.
Decyzja o stworzeniu prequela nie dziwi, biorąc pod uwagę sukces filmu Obecność: Ostatnie namaszczenie, który zarobił ponad 487 milionów dolarów na całym świecie i stał się najlepiej zarabiającym filmem w historii serii. Całe uniwersum, obejmujące takie tytuły jak Annabelle i Zakonnica, przyniosło już ponad 2,7 miliarda dolarów przy stosunkowo niskich budżetach, co czyni je najbardziej dochodową franczyzą grozy w dziejach.
Równolegle rozwijany jest serial w świecie Obecności, który powstaje dla platformy HBO. Nad scenariuszem i produkcją czuwa Nancy Won, znana z pracy przy takich tytułach jak Nierealne i Swamp Thing. Szczegóły fabuły na razie pozostają tajemnicą, ale produkcja ma rozbudować mitologię zapoczątkowaną przez filmy Jamesa Wana i Petera Safrana.
